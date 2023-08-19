السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": استمرار تحسن الأحوال الجوية.. واستمتعوا بالشواطئ (فيديو)

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تعتبر أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، مع استمرار التحسن في الأحوال الجوية، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم السبت، أننا نشهد أجواءً صيفية معتدلة على محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، خاصة أن فترة الصباح الباكر نشهد سحبا منخفضة ومتوسطة مما يساعد على تلطيف الأجواء.

انخفاض في درجات الحرارة ورطوبة أقل

وأوضحت  أنه مع غياب آشعة الشمس نشهد انخفاض في درجات الحرارة ورطوبة أقل، ونشعر بنسمات هواء لطيفة جدًا، حيث أن درجات الحرارة الصغرى بالقاهرة الكبرى تسجل 22 درجة مئوية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأمواج بالمحافظات المطلة على البحر الأبيض المتوسط بها مناسبة جدًا للاستمتاع، أما البحر الأحمر فيشهد اضطراب بالملاحة البحرية ولا يصلح لأعمال الصيد.

الأحوال الجوية الأرصاد تحسن استمرار العظمى بالقاهرة 33 درجة تحسن الأحوال الجوية استمرار تحسن الأحوال الجوية

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