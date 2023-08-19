السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"وش فى وش" يحقق 2.3 مليون خلال 3 أيام عرض

فيلم وش في وش
فيلم وش في وش

حقق فيلم "وش في وش" بطولة الفنان محمد ممدوح، والفنانة أمينة خليل، أمس الجمعة، إيرادات مرتفعة وصلت إلى مليون و31 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيرادات الفيلم خلال 3 أيام إلى 2 مليون و349 ألف جنيه، منذ طرحه بدور العرض السينمائية. 

ويتناول فيلم "وش في وش" قصصًا مختلفة بين كل ثنائي في العائلتين، حيث توجد قصة شريف (محمد ممدوح) وداليا (أمينة خليل)، وقصة وائل (محمد شاهين) وسلمى (أسماء جلال)، وحكاية نانا (أنوشكا) ومهاب (سامي مغاوري)، وحكاية عزيز (بيومي فؤاد) وزينب (سلوى محمد على) وقصة كحول (محمود الليثى) وشيماء (دنيا سامي)، إضافة إلى حكاية سليم (أحمد خالد صالح) ومجدي (خالد كمال)، والفيلم من كتابة وإخراج وليد الحلفاوي.

ويتنافس على إيرادات شباك التذاكر عدد كبير من الأفلام السينمائية، منها فيلم «تاج» بطولة تامر حسني، وفيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة، وفيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي، «خمس جولات» بطولة آدم شرقاوي ونور النبوي، «وش في وش» بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، «العميل صفر» بطولة أكرم حسني، و«ع الزيرو» بطولة الفنان محمد رمضان ونيللي كريم، و«مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، و«البطة الصفرا» بطولة غادة عادل ومحمد عبدالرحمن.

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