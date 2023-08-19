عفو رئاسى عن أحمد دومة

قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومن بينهم أحمد سعد دومة.

أخلت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، سبيل 30 متهمًا بنشر أخبار كاذبة ومتورطين في قضايا إرهاب.

والمتهمون الصادر بحقهم القرار هم كل من: ضياء الرحمن منير زكي عبدالمطلب في القضية رقم 440 لسنة 2022، عبدالجواد قناوي في القضية رقم 1635 لسنة 2022، أيمن محمد محمد أبوحامد، علي ممدوح سليم حسين، محمد إبراهيم محمد منصور، محمد حمدى محمد إمام، محمد عبدالعزيز محمود عبدالعال، محمد على عبدالعظيم رديني، محمود محمد متولي علي، محمود محمد محمد الحسيني محمد، ناجی إسلام مصطفی ناجي رفاعي، هاني محمد السيد حسين في القضية رقم 1691 لسنة 2022، سعيد أحمد السعيد السيد سعد، السيد محمد حسن عبدالفتاح، عبد الرحمن محمد سعد جبريل، عبداللاه كمال رزق فايد، محمد سعد أحمد أبوزيد، محمود يوسف السيد عبدالرحمن، مروان يوسف السيد عبدالرحمن، مصطفى رمضان عبده عبدالمحسن، مصطفى محمد محمود محمد شلبي، هيثم سليم عبدالرءوف سليم في القضية رقم 1893 لسنة 2022، فتحى ضاحي نورالدين أبوالدهب، ماهر حمدي عبدالرحيم محمد في القضية رقم 2094 لسنة 2022، محمد أحمد علي أبوزيد في القضية رقم 2216 لسنة 2022، طه محمود طه محمد في القضية رقم 2515 لسنة 2022.

وضمت قائمة المخلي سبيلهم كلًا من: فارس وفدي عبدالتواب عبدالباقي في القضية رقم 2723 لسنة 2022، طارق محمد مسعد يسن شبار، عصام على أحمد خليل سالم سيد في القضية رقم 184 لسنة 2022، كريم شعبان حسن محفوظ في القضية رقم 191 لسنة 2022.