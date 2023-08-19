برشلونة يقترب من تجديد عقد حارسه تير شتيجن

يسعى نادي برشلونة الإسباني لتجديد عقد نجمه الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى الفريق، خلال الفترة المقبلة.

برشلونة يقترب من تجديد عقد تير شتيجن

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن نادي برشلونة يجهز كافة العقود لتجديد عقد تير شتيجن خلال الأيام المقبلة.

وأفاد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بأن الأسبوع الماضي شهد اجتماعًا بين وكيل تير شتيجن وإدارة برشلونة، من أجل التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده.

وأشار إلى توصل الطرفين لاتفاق بشأن تجديد عقد مارك أندريه تير شتيجن، على أن يوّقع على عقد لمدة 5 سنوات حتى يونيو 2028.

يذكر أن مارك أندريه تير شتيجن قد انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2014، قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني.

وشارك تير شتيجن في 38 مباراة مع برشلونة في الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الماضي 2022-2023، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 26 مباراة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للحارس الألماني صاحب الـ31 عامًا، رفقة برشلونة في يونيو 2025.