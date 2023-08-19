السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يقترب من تجديد عقد حارسه تير شتيجن

مارك أندريه تير شتيجن
مارك أندريه تير شتيجن

يسعى نادي برشلونة الإسباني لتجديد عقد نجمه الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى الفريق، خلال الفترة المقبلة.

برشلونة يقترب من تجديد عقد تير شتيجن

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن نادي برشلونة يجهز كافة العقود لتجديد عقد تير شتيجن خلال الأيام المقبلة.

وأفاد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بأن الأسبوع الماضي شهد اجتماعًا بين وكيل تير شتيجن وإدارة برشلونة، من أجل التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده.

وأشار إلى توصل الطرفين لاتفاق بشأن تجديد عقد مارك أندريه تير شتيجن، على أن يوّقع على عقد لمدة 5 سنوات حتى يونيو 2028.

يذكر أن مارك أندريه تير شتيجن قد انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2014، قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني.

وشارك تير شتيجن في 38 مباراة مع برشلونة في الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الماضي 2022-2023، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 26 مباراة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للحارس الألماني صاحب الـ31 عامًا، رفقة برشلونة في يونيو 2025.

برشلونة تير شتيجن مارك أندريه تير شتيجن تجديد عقد تير شتيجن الدوري الاسباني الليجا رومانو

الأكثر قراءة

"الدعم الرئاسى لبرامج الحماية الاجتماعية" يتصدر اهتمامات صحف السبت

إخلاء سبيل 30 متهمًا بنشر أخبار كاذبة وقضايا إرهاب

الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية فى الأكاديمية العسكرية فجرًا

تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة دور ثان عبر السوشيال ميديا

لليوم الـ352.. إقبال كبير من المواطنين على منافذ "كلنا واحد"

الإعلان عن 17 وفاة فى قاعدة "تينكر" الجوية الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس