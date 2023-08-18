لو فاتك الترند| نيمار إلى الرياض للانضمام للهلال.. والإعلان عن جوائز "القاهرة للدراما"

تصدّرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية التي تنوعت بين السياسية والفنية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

آلاف المصلين يؤدون الجمعة فى المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.. للمزيد اضغط هنا.

نيمار إلى الرياض للانضمام للهلال (صور وفيديو)

أعلن نادي الهلال السعودي، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، الوافد الجديد لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، يستعد للتوجه حاليًا إلى العاصمة السعودية الرياض، من أجل الانضمام لـ«الزعيم».. للمزيد اضغط هنا.

إصابة 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى كفر قدوم

أصيب 10 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية.. للمزيد اضغط هنا.

أمطار خفيفة جنوب سيناء.. توقعات حالة الطقس غدًا

توقَّع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقسٌ حار رطب نهارًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًَا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. للمزيد اضغط هنا.

نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر فى ميناء شرق بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر"الميثانول" بميناء شرق بورسعيد، مساء أمس، حيث استغرقت خدمة التموين ما يقرب من 6 ساعات؛ لتعد هذه العملية هي الأولى من نوعها في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.. للمزيد اضغط هنا.

الأهلى يكشف حقيقة التفاوض مع مهاجم غينيا بيساو وخطة إنهاء أزمة قندوسى

كشف مصدر مسئول داخل نادي الأهلي النقاب عن حقيقة الدخول في مفاوضات مع مهاجم غينيا بيساو زينهو جانو لاعب نادي زولتيه فاريجيم البلجيكي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. للمزيد اضغط هنا.

تفاصيل الإعلان عن جوائز النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

تعرض فضائية "DMC" خلال أيام بثًا مباشرًا من مدينة العلمين الجديدة، للإعلان عن جوائز النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما والتي ستكرم نجوم الستينيات.. للمزيد اضغط هنا.