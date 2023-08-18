تفاصيل الإعلان عن جوائز النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

تعرض فضائية "DMC" خلال أيام بثًا مباشرًا من مدينة العلمين الجديدة، للإعلان عن جوائز النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما والتي ستكرم نجوم الستينيات.

وعلم "الدستور" أن مسرح الحفل جاهز في منطقة "نورث العلمين" لاستقبال الضيوف والمكرمين والمشاركين في هذا الحدث الكبير.

ويرأس لجنة تحكيم الدورة الحالية "الثانية" الفنان الكبير يحيى الفخراني، وتضم كريم عبد العزيز وإلهام شاهين وجمال عبد الحميد وعبد الرحيم كمال والناقد طارق الشناوي.

وأعلنت إدارة المهرجان عن أسماء المشاركين في جوائز الجمهور، وهي أفضل ممثل دور أول وضمت شريف سلامة، أحمد رزق، محمد شاهين، أحمد مكي، محمد رمضان، محمد ممدوح، أحمد العوضي، أحمد أمين، حمادة هلال، طارق لطفي، أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني، أحمد عيد، جمال سليمان، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمير كرارة، مصطفى شعبان، خالد النبوي، سيد رجب، أحمد السقا، عمرو سعد، إياد نصار.

أما عن جائزة أفضل ممثل دور أول، فالمرشحون هم: "محمد سعد، ياسر جلال، باسم سمرة، باسل خياط، كريم فهمي، ماجد الكدواني، محمد فراج، صبري فواز، عصام عمر، هشام ماجد، شيكو، نضال الشافعي، شريف منير، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، عمرو عبد الجليل، خالد سليم".

ويأتي تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في إطار سعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية- الشريك الاستراتيجي للمهرجان- بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة "نورث سكوير مول" لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويرية في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.