الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى كفر قدوم

الاحتلال
الاحتلال

أصيب 10 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية.

وقال الناطق الإعلامي باسم حركة "فتح"- إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة التي انطلقت تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ما أدى لإصابة عشرة مواطنين بالرصاص المعدني، أحدهم نقل إلى مستشفى في قلقيلية، فيما جرى علاج بقية الإصابات ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر.

فلسطينيين الرصاص المعدنى الاختناق الاحتلال كفر قدوم

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