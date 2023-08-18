الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر فى ميناء شرق بورسعيد

عملية تموين سفينة
عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر"الميثانول" بميناء شرق بورسعيد، مساء أمس، حيث استغرقت خدمة التموين ما يقرب من 6 ساعات؛ لتعد هذه العملية هي الأولى من نوعها في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وذلك ضمن استراتيجية الدولة المصرية في استعادة دورها لتقديم خدمات تموين السفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر، ومن ثمَّ تعظيم الاستفادة من موقع موانئها البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية في بيانٍ رسميّ صادر صباح اليوم، عن تنفيذ خدمة تموين سفينة الحاويات للخط الملاحي ميرسك التي تم استقبالها منذ يومين بميناء شرق بورسعيد، وهي أول سفينة حاويات بالعالم تعمل بالوقود الأخضر، حيث تم تزويدها من البارجة "Lara S" التابعة لمقدم الخدمة شركة OCI العالمية والعاملة في مجال تموين السفن بالوقود الأخضر وأكبر منتج لوقود الميثانول عالميًا، حيث تم تموين سفينة الحاويات بكمية 500 طن من الميثانول الأخضر بمحطة قناة السويس للحاويات المشغل الرئيسي لميناء شرق بورسعيد، وتُعد هذه الكمية لتموين السفينة هي الأعلى مقارنة بتزويد ذات السفينة بالميثانول الأخضر في محطاتها السابقة في كوريا وسنغافورة ضمن رحلتها من آسيا لأوروبا، مرورًا بميناء شرق بورسعيد في مصر.

وكشف البيان عن تضافر الجهود والتنسيقات التي تمت بين جميع الجهات لاستقبال السفينة العائمة المزودة بالميثانول الأخضر ودخولها للميناء، حيث أدارت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هذه العملية الأولى من نوعها بالتكامل مع هيئة قناة السويس ومحطة قناة السويس لتداول الحاويات ووزارة الصحة الممثلة في مرفق إسعاف بورسعيد وقوات الحماية المدنية، فضلًا عن دور القوات البحرية والداخلية في خطة الطوارئ التي أعدتها المنطقة الاقتصادية أثناء عملية التموين وتنفيذ هذه الخدمة بشكل جيد وآمن.

وفي ذات السياق، تخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحويل موانئها التابعة لمركز إقليمي لتموين السفن بالوقود التقليدي (الأحفوري) أو الأخضر وسط سعيها لتوطين صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية والمكملة له لتحقيق القيمة المضافة لموقعها الجغرافي الفريد ضمن المناطق الاقتصادية المنافسة.

عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر
عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر
عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر
عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر
عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر
عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر
عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر
عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر
عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر
عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر
عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر
عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر
عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر
عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس افريقيا والشرق الأوسط المد التموين الاقتصادية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

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