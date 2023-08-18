الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نيمار إلى الرياض للانضمام للهلال (صور وفيديو)

نيمار قبل التوجه
نيمار قبل التوجه للرياض والانضمام للهلال

أعلن نادي الهلال السعودي، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، الوافد الجديد لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، يستعد للتوجه حاليًا إلى العاصمة السعودية الرياض، من أجل الانضمام لـ«الزعيم».

ونشر الحساب الرسمي للهلال، صورًا لنيمار، خلال استعداده لمغادرة العاصمة الفرنسية باريس، واستقلال الطائرة التي ستتوجه به إلى الرياض، وعلق عليه قائلًا: "«التاريخي» في طريقه إلى الرياض".

كما نشر الحساب، مقطع فيديو قصير لنيمار، قال فيه: "أهلا أصدقائي.. هيا بنا إلى الرياض".

وكانت صحيفة «الرياضية» السعودية، قد أكدت اليوم السبت، أن إدارة الهلال ستقوم بتقديم النجم البرازيلي لجماهير الفريق، على ملعب الملك فهد الدولي، قبل انطلاق مواجهة «الزعيم» أمام الفيحاء، يوم غدٍ السبت، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار سيرافقه خلال تواجده في الرياض عدد من أفراد أسرته بعد أن وقع اللاعب مؤخرًا للهلال.

وبات مؤكدًا خروج نجم منتخب «راقصي السامبا» من حسابات البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للهلال، في لقاء فريقه أمام الفيحاء.

ومن المتوقع أن يظهر النجم البرازيلي خلال مباراة الهلال أمام الرائد في الجولة الثالثة للمسابقة، والمقرر لها يوم الخميس المقبل.

وكان الهلال، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، تعاقده مع نيمار، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد لموسمين حتي عام 2025.

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