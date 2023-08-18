الأهلى يكشف حقيقة التفاوض مع مهاجم غينيا بيساو وخطة إنهاء أزمة قندوسى

كشف مصدر مسئول داخل نادي الأهلي النقاب عن حقيقة الدخول في مفاوضات مع مهاجم غينيا بيساو زينهو جانو لاعب نادي زولتيه فاريجيم البلجيكي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر أن الأهلي لم يدخل في مفاوضات رسمية مع زينهو جانو لاعب غينيا بيساو، مشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من المهاجمين تم عرضهم على الأهلي في الفترة الماضية من ضمنهم زينهو جانو إلا أن النادي لم يدخل في مفاوضات رسمية مع اللاعب.

وأضاف المصدر أن هناك الكثير من المهاجمين تم عرضهم على لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وإدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق لاختيار الأنسب منهم فضلا عن وجود ترشيحات من قبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي اقترب من التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الفترة المقبلة بعد الموافقة علي بيع محمد شريف والاستجابة لشروط وطلبات كولر بضرورة توفير البديل خلال الفترة القادمة.

وفي المقابل يسعى مسؤولو الأهلي خلال الفترة الحالية إلى حل أزمة أحمد قندوسى لاعب الفريق حيث يبحث النادي إعارة اللاعب ليتمكن من التعاقد مع المهاجم الإجنبي الجديد خلال الميركاتو الصيفي.

وتلقى قندوسى عددًا من عروض الإعارة خلال الفترة الأخيرة محلية وأجنبية ويقف المقابل المالي عائقا يحول دون إتمام الإعارة حيث يحصل قندوسى على ما يقرب من 17 مليون جنيه سنويا.

وكان ناديا سيراميكا وزد إف سي قد دخلا في مفاوضات مع الأهلي لاستعارة قندوسى بخلاف عرضين من الجزائر، ولكن المقابل المالي غير مناسب في الوقت الذي يتطلع فيها قندوسى للعب لأحد الأندية الجزائرية.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع مهاجم أجنبي بعد طلب من السويسري مارسيل كولر خاصة أن الفريق وافق على رحيل محمد شريف إلى صفوف نادي الخليج السعودي بشكل رسمي في صفقة بلغت قيمتها حوالي مليون و800 ألف دولار.