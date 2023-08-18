الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمطار خفيفة جنوب سيناء.. توقعات حالة الطقس غدًا

أمطار
أمطار

توقَّع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقسٌ حار رطب نهارًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًَا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، إلى 33 درجة مئوية، والمحسوسة 35، فيما تصل 31 درجة على السواحل الشمالية، و44 درجة مئوية على جنوب الصعيد.

وحذَّرت الأرصاد من فرص سقوط أمطار خفيفة، قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40%، على مناطق من جنوب سيناء، قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين، تمتد خفيفة ورعدية أحيانًا على سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، مؤكدة اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من "50: 60 كم/الساعة"، وارتفاع الأمواج من "2.5: 3 متر".

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

- القاهرة: العظمى "33" - المحسوسة "35" - الصغرى "25".

- الإسكندرية: العظمى "31"- الصغرى "23".

- مطروح: العظمى "31"- الصغرى "24".

- سوهاج: العظمى "40" - الصغرى "26".

- قنا: العظمى "44"- الصغرى "27".

- أسوان: العظمى "45"- المحسوسة "46"- الصغرى "29".

حالة الطقس الأرصاد درجات الحرارة نشاط رياح إضطراب الملاحة البحرية

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