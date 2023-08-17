لا يفوتك هذا المساء| اتحاد جدة يقرر فسخ تعاقد "حجازي".. وحقيقة بيع زيزو

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

مرتضى منصور يكشف حقيقة بيع زيزو ومديونيات الزمالك

رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على التقارير التي كشفت عن موافقة النادي بشأن فكرة بيع أحمد سيد زيزو لصفوف الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي الشباب السعودي قد أرسل فاكسا إلى نادي الزمالك، يطلب فيه التعاقد مع أحمد سيد زيزو خلال الفترة المقبلة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4478604

قلب حبيبة بخير.. جمال شعبان يعلن نجاح عملية "بائعة المترو"

زفّ الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، عميد معهد القلب السابق، خبرًا سعيدًا لكل المتابعين بنجاح عملية الطفلة حبيبة (بائعة المترو) التي خضعت لعملية جراحية في القلب، وذلك في المعهد الخاص به.

وقال شعبان، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:"حبيبة بتبعتلكم السلام وبكرا هتنتقل من العناية المركزة إلى حجرة عادية". لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4478599

بشرى سارة للمستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم بسبب الوزن

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري عن تفاصيل لقائه بالدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إذ زفّ الوزير بشرى سارة بشأن السيدات الحوامل ممن تقدمن لمسابقة 30 ألف معلم.

قال بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن السيدات الحوامل مكانهن سيظل محفوظًا حتى تنتهي عملية الولادة حال نجاحها في المسابقة". لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4478590

تقارير سعودية: اتحاد جدة يقرر فسخ تعاقد أحمد حجازى

أفادت تقارير صحفية سعودية، بأن نادي اتحاد جدة قرر فسخ تعاقد مدافعه وقائده الدولي المصري أحمد حجازي خلال الصيف الجاري.

وكشف موقع "سبورت" السعودي، عن طلب البرتغالي نونو سانتو، المدير لفريق اتحاد جدة من إدارة ناديه ضم مدافع أجنبي ورحيل أحمد حجازي خلال الفترة المقبلة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4478553

"حلبة الكبار".. دوافع الحرب الكلامية بين مارك وماسك

قال الدكتور توفيق حميد، الكاتب والمحلل السياسي إن النزال بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج له دوافع سياسية.

أضاف توفيق خلال مداخلة متلفزة مع برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" أن الدعوة إلى نزال بين ماسك وزوكربيرج له دوافع أخرى غير اللقطة الطريفة التي تجمعهما في شكل قفص للنزال بينهما. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4478629

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث سير بطريق رأس غارب الغردقة

شهد طريق رأس غارب الغردقة، شمال محافظة البحر الأحمر، حادث انقلاب سيارة ملاكي، أسفر عنه إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج.

ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بمنطقة جبل الزيت، بين مدينتي رأس غارب والغردقة، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4478588

قمة جنوب إفريقيا.. هل بات انضمام مصر لـ"بريكس" وشيكًا؟

يترقب العالم قمة دول مجموعة "بريكس" المقرر انعقادها في جنوب إفريقيا خلال الأيام المقبلة، في وقت تسعى مصر وعدد من دول العالم للانضمام لهذا التجمع الاقتصادي الضخم بشكل يعود بالنفع على خطط التنمية المصرية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في دول المجموعة، والاستفادة من خدمات بنك التنمية التابع لها، حسبما يرى خبراء ومحللون اقتصاديون تحدثوا لـ"الدستور".

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبو زيد، إن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد ومجموعة دول البريكس يعتبر بمثابة شهادة أخرى للاقتصاد المصرى ومدى الثقة المتزايدة من جانب. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4478507

بسبب الإهمال.. العواصف المميتة تستهدف ذوي البشرة السمراء في الولايات المتحدة

توصلت دراسة جديدة إلى أن العواصف الأطلسية أصبحت أكثر فتكًا مع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، كما أنها تقتل الأشخاص الملونين بشكل كبير في الولايات المتحدة، بسبب الإهمال الحكومي والتعامل مع الأشخاص الملونين بعنصرية.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد وقعت قرابة 20 ألف حالة وفاة زائدة أي بعد وقوع الكارثة الطبيعية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4477964