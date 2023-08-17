الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مرتضى منصور يكشف حقيقة بيع زيزو ومديونيات الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على التقارير التي كشفت عن موافقة النادي بشأن فكرة بيع أحمد سيد زيزو لصفوف الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي الشباب السعودي قد أرسل فاكسا إلى نادي الزمالك، يطلب فيه التعاقد مع أحمد سيد زيزو خلال الفترة المقبلة.

وجاء بيان مرتضى منصور على النحو الآتي: "نشر أحد الأشخاص المحسوب على الإعلام ظلمًا على صفحتة الشخصية كلام فارغ كاذب لا أساس له من الصحة، حيث ادعى أن نادي الزمالك رغم إعلانه رفض بيع الكابتن احمد سيد زيزو إلا أن النادي رغم ذلك يجهز عقود بيع اللاعب لسداد مديونياته".

وأضاف " للأسف مضطرين للرد على هذه الشائعات الكاذبة التي أصبحت شبه يومية ولا تنتهي:-

أولًا:- نادي الزمالك ليس مديونًا لأحد لأن رصيده في البنوك ما يقرب من 100 مليون جنيه وللأسف محجوز عليهم من أحد الأشخاص الذي لا هدف له إلا تدمير نادي الزمالك بعد أن رحل عنه ونجح في تدميره لمدة 10 سنوات.

ثانيًا:- لنادي الزمالك طرف الشركة الراعية حوالي 120 مليون جنيه.

ثالثًا:- كان المستشار مرتضى منصور اتفق مع أحد رجال الأعمال على تخصيص بعض المحلات لشركته مقابل 37 مليون جنيه والرجل أصدر الشيك لكن النادي عاجز عن صرفه بسبب الحجز على أرصدته.

رابعًا:- أرسل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لنادي الزمالك مبلغ 900 ألف دولار ما يعادل 30 مليون جنيه مصري والنادي عاجز عن صرفهم بسبب هذا الشخص وحجوزاته.

خامسًا:- يستحق لنادي الزمالك حوالي 90 مليون جنيه مستحقات على بعض الأعضاء سواء الاشتراك السنوي أو مديونيات متأخرة.

سادسًا:- يستحق لنادي الزمالك حوالي 100 مليون جنيه غرامة عقوبة اللاعب الهارب محمود عبدالمنعم كهربا وآخر موعد لدفعها ٦ أكتوبر القادم".

وتابع: "نادي الزمالك نادي غني بتاريخه وبطولاته وجماهيره الوفية وأعضاء جمعيته العمومية المحترمين".

واستطرد: "لكن الكل يتفرج على شخص واحد يبذل كل جهده لتدمير هذه المؤسسة الرياضية العظيمة ويكتفي بمصمصة الشفاة والبعض الآخر بدلًا من أن يصب غضبه على هذا الشخص يوجه سهام شتائمه المدفوعة الأجر إلى كل المسؤلين في النادي وعلى رأسهم رئيس النادي الذي رحل وضحي بالكرسي الطامع فيه المشتاقون لعل وعسى أن يرفع هذا الشخص يده عن الزمالك وأرصدته في البنوك وليتمكن من صرف أمواله لدى الآخرين".

واختتم: "لكن لا حياة لمن تنادي بل ادعى في بيان بالكذب أنه رفع الحجز منذ أول مايو وتبين بالمستندات أنه يكذب والحجز ما زال قائمًا".

مرتضى منصور أحمد سيد زيزو الزمالك الدورى المصرى

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

آخر مستجدات متحور كورونا الجديد "إى جى 5".. هل دخل مصر؟

تقارير سعودية: اتحاد جدة يقرر فسخ تعاقد أحمد حجازى

محكمة النقض تؤيد حكم حبس أحمد بسام زكي 8 سنوات في قضية التحرش

الشباب السعودى يحوّل أنظاره إلى نجم الأهلى بدلاً من زيزو

عماد حسين: فى انتظار قرارات تُرضى الكثيرين وتخفف العبء عن المصريين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس