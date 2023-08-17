الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث سير بطريق رأس غارب الغردقة

جريدة الدستور

شهد طريق رأس غارب الغردقة، شمال محافظة البحر الأحمر، حادث انقلاب سيارة ملاكي، أسفر عنه إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج.

ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بمنطقة جبل الزيت، بين مدينتي رأس غارب والغردقة، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين إصابة كلا من مصطفى أحمد مصطفى 40 سنة "كدمات متفرقة بالجسم"، وزوجته مروة عنتر عبد العاطي 40 سنة "كدمات متفرقة بالجسم"، وشقيقتها نشوى عنتر عبد العاطي 39 سنة "اشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم"، وطفليهم، مروان مصطفى أحمد 12 سنة، جودة مروان مصطفى 11 سنة بإصابات متفرقة بالجسم.

تم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى الإسعافات الأولية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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