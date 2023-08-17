"حلبة الكبار".. دوافع الحرب الكلامية بين مارك وماسك

قال د.توفيق حميد، الكاتب والمحلل السياسي إن النزال بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج له دوافع سياسية.

أضاف توفيق خلال مداخلة متلفزة مع برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" أن الدعوة إلى نزال بين ماسك وزوكربيرج له دوافع أخرى غير اللقطة الطريفة التي تجمعهما في شكل قفص للنزال بينهما.

وتابع "أشخاص على هذا المستوى لا يدعون إلى مثل هذا الحدث لمجرد لقطة طريفة، فهناك دوافع عميقة وراء هذا الأمر، فهما يجمعهما أهداف تسويقية، ويقومان بعمل دعاية مجانية".

وواصل:"رغم عدم حاجتهما إلى الدعاية لأنهما كانا يتنافسان مع بعضهما دون منافسة من طرف آخر، إلا أن تطبيق تيك توك بدأ يأخذ حيزا مخيفا وقويا في المنافسة، كما أن احتمالية العالم متعدد الأقطاب ترعب كثيرين في الولايات المتحدة والشركات الكبرى، يعني أن هناك جانب سياسية لهذه الدعوة".

أوضح المحلل السياسي أن حدوث العالم متعدد الأقطاب يؤدي إلى ظهور منافسين جدد يحتاجون إلى دعاية أكبر من أي شركة أخرى، ومن ثم فإن مارك وماسك قاما بعمل حركة ذكية جدا جعلت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تتحدث عنهم في العالم، وبالتالي، فقد أحرزا نقطة مهمة جدا للسيطرة على عقول الناس.