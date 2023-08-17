الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قلب حبيبة بخير.. جمال شعبان يعلن نجاح عملية "بائعة المترو"

جمال شعبان مع الطفلة
جمال شعبان مع الطفلة حبيبة

زفّ الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، عميد معهد القلب السابق، خبرًا سعيدًا لكل المتابعين بنجاح عملية الطفلة حبيبة (بائعة المترو) التي خضعت لعملية جراحية في القلب، وذلك في المعهد الخاص به. 

وقال شعبان، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:"حبيبة بتبعتلكم السلام وبكرا هتنتقل من العناية المركزة إلى حجرة عادية". 

جمال شعبان يتكفل بعلاج الطفلة حبيبة

وانتشرت قصة حبيبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أكد عدد من رواد مواقع التواصل تدهور الحالة الصحية للطفلة وهى تعمل بائعة داخل محطات المترو لتكوين ثمن علاجها، حيث ظهرت عليها بعض أمراض القلب مثل تغير لون أصابعها وشفاهها إلى اللون الأزرق.

عندما علم الدكتور جمال شعبان بحالتها أعلن استعداده لعلاجها على نفقته الخاصة، حيث أجرى لها عملية قلب مفتوح وتم وضعها في غرفة العناية المركزة لمدة 48 ساعة ليعلن اليوم خبر تماثلها للشفاء وانتقالها لغرفة عادية.

الدكتور جمال شعبان حبيبة بائعة متجولة بالمترو قلب مفتوح جمال شعبان يتكفل بعلاج بائعة المترو المترو

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