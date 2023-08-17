الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير سعودية: اتحاد جدة يقرر فسخ تعاقد أحمد حجازى

أحمد حجازي
أحمد حجازي

أفادت تقارير صحفية سعودية، بأن نادي اتحاد جدة قرر فسخ تعاقد مدافعه وقائده الدولي المصري أحمد حجازي خلال الصيف الجاري.

وكشف موقع "سبورت" السعودي، عن طلب البرتغالي نونو سانتو، المدير لفريق اتحاد جدة من إدارة ناديه ضم مدافع أجنبي ورحيل أحمد حجازي خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار المدرب البرتغالي نظرًا لغياب أحمد حجازي لمدة 6 أشهر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

كما أن اتحاد جدة متخوف من عدم عودة أحمد حجازي لمستواه بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي 3 مرات خلال مسيرته.

وأشار الموقع السعودي، إلى أن مسئولي الاتحاد بدأوا في عقد جلسات مع أحمد حجازي لفسخ التعاقد بالتراضي، في الوقت الذي يعمل فيه على ضم مدافع أجنبي.

وكان أحمد حجازي قد خاض 82 مباراة بقميص اتحاد جدة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفًا وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي.

اتحاد جدة السعودي احمد حجازى الدوري السعودي فسخ عقد أحمد حجازي

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