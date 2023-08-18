كيف يمكنك تنمية ذكاء طفلك في سن مبكرة؟.. طبيبة نفسية تجيب

"الذكاء"، من الأمور التي يمكن تنميتها والتعامل معها بشكل صحيح منذ الولادة ليصل الأبناء لمكانة مميزة ومختلفة، ويأتي ذلك من خلال التعامل مع الطفل منذ ولادته بشكل صحيح.

وتقدم " الدستور" لكم من خلال هذه السطور للأمهات الطريقة الصحيحة لتنمية ذكاء الطفل، من خلال نصائح تقدمها الدكتورة دينا الجابري الأستاذ المساعد الأمراض النفسية و العصبية بجامعة عين شمس، و التي قالت إن لابد كل أم تعلم أن كل طفل من أطفالها له قدرات معينة خلق بها، ونوع معين من أنواع الذكاء، حيث يختلف الأفراد عن بعضهم البعض، فهناك ذكاء أكاديمي وذكاء عاطفي، وذكاء اجتماعي، فمقاييس الذكاء ليست مقياس للنجاح.

- طرق لتنمية الذكاء لدى الأطفال

وأضافت أن هناك طرق لتنمية الذكاء لدى الأطفال، وهي تناول الطفل لغذاء صحي يحتوي على عناصر غذائية متكاملة، وممارسة الرياضة لأنها تساعد الطفل في إدراك قوي وتحسين أجزاء الجسم بشكل، وأخيرًا البيئة التعليمية المنضبطة التي تستطيع أن تخرج بإمكانيات ككل طفل على حدا وبها تشجيع، وعلقت: "مش أسطمبة واحده".

وتابعت "فهم فكرة أنه كل شخص ليه إمكانيات ونتعامل إزاى نقدر نخرجها مش نفكر في ازاى نوصل لإمكانيات تاني مش موجودة من الأساس"، وأكدت على ضرورة اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها، واتباع نظام التعليم الخالي من القلق والتوتر والمشاحنات.

- ضرورة التعامل بحذر مع الطفل وعدم مقارنته بالآخرين

وأكدت على ضرورة التعامل بحذر مع الطفل وعدم مقارنته بالآخرين، والتعامل بشكل صالح، فجميعها أمور تساعد الطفل في تنمية مخه، ونصحت بضرورة عرض كافة الفنون عليه لكي يختار ما يناسبه لممارسته وعن طريقها ينمى نفسه، مشيرة إلى أن الطفل في عمر صغير يجب أن يتعلم القراءة كونها تساعد في فتح مداركه، وتساعده في التعامل بشكل صحيح، وتفتح نظرته عن العالم حتى تنمي قدرات الطفل العقلية.

وعلى الأمهات أن تجعل الطفل يظهر أفضل إمكانياته الشخصية عن طريق الوصول لأقصى ما يستطيعه، وبذلك يعتبر من أفضل الطرق لتنمية المدارك ونجاح الأم في تنميته بشكل جيد، وختمت بضرورة أن يكون الطفل سعيد ويستطيع أن يدرك ما يملكه من ذكاء سواء كان اجتماعيا أو عاطفيا أو أكاديميا.