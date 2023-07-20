"العالم علمين".. خبيرة تجميل توضح كيفية الحفاظ على البشرة للاستمتاع بفعاليات المهرجان

"العالم علمين" هو مهرجان فني وثقافي استطاع أن يخطف ويجذب الأنظار إليه، حيث يهدف إلى إبراز التنوع والإبداع في العالم العربي والإفريقي.، حيث يعتبر الحدث الأبرز بعام 2023 بالشرق الأوسط.

يشارك في المهرجان فنانون ومبدعون من مختلف البلدان والتخصصات، ويقدمون أعمالاً تعكس رؤيتهم للمستقبل والتحديات التي تواجههم، حيث يضم المهرجان عروضاً مسرحية وسينمائية وموسيقية وأدبية وفنية، بالإضافة إلى ورش عمل وندوات ومعارض، وبطولات رياضية عديدة.

للاستمتاع بفعاليات المهرجان، نصحت خبيرة التجميل عليا محمود، أنه يجب على الزائرات الحفاظ على بشرتهن واختيار اللوك المناسب لكل مناسبة، ففي السطور التالية تقدم عدد من النصائح للاستمتاع بفعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

نصائح للحفاظ على البشرة خلال مهرجان العلمين الجديدة:

للحفاظ على بشرة نضرة وصحية، يجب شرب كمية كافية من الماء وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، كما يجب استخدام كريمات مرطبة وواقية من الشمس بانتظام، لتجنب الإصابة بإرهاق البشرة وظهور البثور والتصبغات وإجهاد البشرة بسبب الحرارة الشديدة.

ولاختيار اللوك المناسب، نصحت بضرورة مراعاة نوع الفعالية والأجواء المحيطة، فمثلاً لحضور عرض مسرحي في الهواء الطلق، يمكن اختيار مكياج ناعم وطبيعي، مع لمسة من الألوان الزاهية على الشفاه أو العيون.

أما لحضور حفل موسيقي داخل قاعة، فيمكن اختيار مكياج أكثر جرأة وتألقاً، مع استخدام الظلال المعدنية التي تضيف لمسة جمالية لـ"اللوك النهائي"، بالإضافة إلى بعض الإكسسوارات الخاصة بالمدن الساحلية التي تتميز بالإنسيابية وعدم المبالغة فيها، مثل الأقراط البلاستيكية، والحقائب الخفيفية المصنوعة من القماش.

ولإكمال اللوك الجذاب، يجب اختيار الملابس والإكسسوارات التي تتناسب مع المكياج والمناسبة لكل فعالية خلال مهرجان العلمين الجديدة، حيث يفضل اختيار قطع بسيطة وأنيقة، تبرز جمال البشرة والشخصية، كما يفضل تجنب المبالغة في الألوان أو التصاميم، حتى لا تصبح الإطلالة مزدحمة أو غير متناسقة.