الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة الدواجن

بيض
بيض

ارتفعت أسعار البيض اليوم في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن، ويقدم الدستور في السطور التالية أسعار طبق البيض اليوم 17 أغسطس في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس 17 أغسطس

ارتفعت أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الخميس في بورصة الدواجن اليوم ما بين 107 إلى 110 جنيهات.

ارتفعت أسعار طبق البيض الأبيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن اليوم ما بين 105 إلى 108 جنيهات.

ارتفعت أسعار طبق البيض البلدي اليوم الخميس في بورصة الدواجن اليوم ما بين 118 إلى  119 جنيها.

أسعار طبق البيض في الشركات اليوم الخميس 17 أغسطس

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة أسيوط للاستثمار (الأبيض) 106.5 جنيهات.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة أكتوبر ( البني ) 107 جنيهات.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 105 جنيهات.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة الصالحية ( البني )107 جنيهات.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 105.75 جنيهات.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة البنا جروب ( البني ) 107.75 جنيهات.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 105 جنيهات.

أسعار البيض في بورصة الدواجن الأربعاء 16-8-2023

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 15-8-2023

التعاملات الصباحية| أسعار البيض اليوم الاثنين 14-8-2023

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 9-8-2023

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 107 جنيهات.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة رشاد حمزة ( الأبيض ) 105.75 جنيهات.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركةرشاد حمزه ( البني )107.75جنيهات.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة كمشيش ( البني ) 108جنيهات.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 107 جنيهات.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة الصحراوي وبسيون (الأبيض) 105 جنيهات.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 109 جنيهات.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 107 جنيهات.

اسعار طبق البيض الأحمر أسعار طبق البيض الأبيض أسعار طبق البيض البلدي أسعار كرتونة البيض ا بورصة الدواجن

الأكثر قراءة

"الأرصاد": متوقع سقوط أمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

تسهيلات لمواطنى 180 دولة للحصول على تأشيرات السياحة المصرية

مسؤولو "الإسكان" يتفقدون وحدات محدودي الدخل في حدائق العاصمة

تجمع بريكس.. فرصة لدخول مصر "غول اقتصادى عالمى"

طمأنة الرئيس بأن الأزمة الاقتصادية ستصبح تاريخًا وحفاوة استقباله بمطروح أبرز اهتمامات الصحف

صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى العمل لتقليل تأثير الأزمة الاقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس