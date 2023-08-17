أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة الدواجن

ارتفعت أسعار البيض اليوم في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن، ويقدم الدستور في السطور التالية أسعار طبق البيض اليوم 17 أغسطس في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس 17 أغسطس

ارتفعت أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الخميس في بورصة الدواجن اليوم ما بين 107 إلى 110 جنيهات.

ارتفعت أسعار طبق البيض الأبيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن اليوم ما بين 105 إلى 108 جنيهات.

ارتفعت أسعار طبق البيض البلدي اليوم الخميس في بورصة الدواجن اليوم ما بين 118 إلى 119 جنيها.

أسعار طبق البيض في الشركات اليوم الخميس 17 أغسطس

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة أسيوط للاستثمار (الأبيض) 106.5 جنيهات.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة أكتوبر ( البني ) 107 جنيهات.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 105 جنيهات.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة الصالحية ( البني )107 جنيهات.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 105.75 جنيهات.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة البنا جروب ( البني ) 107.75 جنيهات.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 105 جنيهات.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 107 جنيهات.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة رشاد حمزة ( الأبيض ) 105.75 جنيهات.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركةرشاد حمزه ( البني )107.75جنيهات.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة كمشيش ( البني ) 108جنيهات.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 107 جنيهات.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة الصحراوي وبسيون (الأبيض) 105 جنيهات.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 109 جنيهات.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 107 جنيهات.