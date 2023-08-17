الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 17-8-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يقدم موقع الدستور لمتابعيه، خدمة عرض مواقيت الصلاة بشكل يومي، في ظل تطبيق النظام الصيفي والذي اختفلت فيه أوقات الصلاة.

 

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 17-8-2023
 

نعرض في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 17-8-2023 والتي تختلف من محافظة لأخرى.
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة 

موعد آذان الفجر : 4:50 ص
موعد آذان الظهر : 12:59 م
موعد آذان العصر : 4:36 م
موعد آذان المغرب : 7:35 م
موعد آذان العشاء : 8:58 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية 

موعد آذان الفجر : 4:52 ص
موعد آذان الظهر : 1:04 م
موعد آذان العصر : 4:42 م
موعد آذان المغرب : 7:42 م
موعد آذان العشاء : 9:06 م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد 
 

موعد آذان الفجر : 4:42 ص
موعد آذان الظهر : 12:55 م
موعد آذان العصر : 4:33 م
موعد آذان المغرب : 7:32 م
موعد آذان العشاء : 8:56 م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسماعيلية 

 

موعد آذان الفجر : 4:44 ص
موعد آذان الظهر : 12:55 م
موعد آذان العصر : 4:32 م
موعد آذان المغرب : 7:31 م
موعد آذان العشاء : 8:55 م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى 

موعد آذان الفجر : 4:48 ص
موعد آذان الظهر : 1:59 م
موعد آذان العصر : 4:37 م
موعد آذان المغرب : 7:36 م
موعد آذان العشاء : 9:00 م

 

قناة الناس|أمين الفتوى يوضح كيفية أداء صلاة قضاء الحاجة (فيديو)

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مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنيا 

موعد آذان الفجر : 4:56 ص
موعد آذان الظهر : 1:01 م
موعد آذان العصر : 4:35 م
موعد آذان المغرب : 7:34 م
موعد آذان العشاء : 8:55 م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج 

 

موعد آذان الفجر : 4:56 ص
موعد آذان الظهر : 12:57 م
موعد آذان العصر : 4:29 م
موعد آذان المغرب : 7:28 م
موعد آذان العشاء : 8:48 م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر 

 

موعد آذان الفجر : 4:55 ص
موعد آذان الظهر : 12:54 م
موعد آذان العصر : 4:23 م
موعد آذان المغرب : 7:24 م
موعد آذان العشاء : 8:42 م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان 
 

موعد آذان الفجر : 4:57 ص
موعد آذان الظهر : 12:53 م
موعد آذان العصر : 4:20 م
موعد آذان المغرب : 7:21 م
موعد آذان العشاء : 8:38 م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش 

موعد آذان الفجر : 4:37 ص
موعد آذان الظهر : 12:49 م
موعد آذان العصر : 4:27 م
موعد آذان المغرب : 7:26 م
موعد  آذان العشاء : 8:50 م

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