مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 17-8-2023

يقدم موقع الدستور لمتابعيه، خدمة عرض مواقيت الصلاة بشكل يومي، في ظل تطبيق النظام الصيفي والذي اختفلت فيه أوقات الصلاة.





مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 17-8-2023



نعرض في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 17-8-2023 والتي تختلف من محافظة لأخرى.



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد آذان الفجر : 4:50 ص

موعد آذان الظهر : 12:59 م

موعد آذان العصر : 4:36 م

موعد آذان المغرب : 7:35 م

موعد آذان العشاء : 8:58 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد آذان الفجر : 4:52 ص

موعد آذان الظهر : 1:04 م

موعد آذان العصر : 4:42 م

موعد آذان المغرب : 7:42 م

موعد آذان العشاء : 9:06 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد



موعد آذان الفجر : 4:42 ص

موعد آذان الظهر : 12:55 م

موعد آذان العصر : 4:33 م

موعد آذان المغرب : 7:32 م

موعد آذان العشاء : 8:56 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسماعيلية

موعد آذان الفجر : 4:44 ص

موعد آذان الظهر : 12:55 م

موعد آذان العصر : 4:32 م

موعد آذان المغرب : 7:31 م

موعد آذان العشاء : 8:55 م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى

موعد آذان الفجر : 4:48 ص

موعد آذان الظهر : 1:59 م

موعد آذان العصر : 4:37 م

موعد آذان المغرب : 7:36 م

موعد آذان العشاء : 9:00 م





مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنيا

موعد آذان الفجر : 4:56 ص

موعد آذان الظهر : 1:01 م

موعد آذان العصر : 4:35 م

موعد آذان المغرب : 7:34 م

موعد آذان العشاء : 8:55 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد آذان الفجر : 4:56 ص

موعد آذان الظهر : 12:57 م

موعد آذان العصر : 4:29 م

موعد آذان المغرب : 7:28 م

موعد آذان العشاء : 8:48 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

موعد آذان الفجر : 4:55 ص

موعد آذان الظهر : 12:54 م

موعد آذان العصر : 4:23 م

موعد آذان المغرب : 7:24 م

موعد آذان العشاء : 8:42 م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان



موعد آذان الفجر : 4:57 ص

موعد آذان الظهر : 12:53 م

موعد آذان العصر : 4:20 م

موعد آذان المغرب : 7:21 م

موعد آذان العشاء : 8:38 م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد آذان الفجر : 4:37 ص

موعد آذان الظهر : 12:49 م

موعد آذان العصر : 4:27 م

موعد آذان المغرب : 7:26 م

موعد آذان العشاء : 8:50 م