مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 17-8-2023
يقدم موقع الدستور لمتابعيه، خدمة عرض مواقيت الصلاة بشكل يومي، في ظل تطبيق النظام الصيفي والذي اختفلت فيه أوقات الصلاة.
مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 17-8-2023
نعرض في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 17-8-2023 والتي تختلف من محافظة لأخرى.
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة
موعد آذان الفجر : 4:50 ص
موعد آذان الظهر : 12:59 م
موعد آذان العصر : 4:36 م
موعد آذان المغرب : 7:35 م
موعد آذان العشاء : 8:58 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية
موعد آذان الفجر : 4:52 ص
موعد آذان الظهر : 1:04 م
موعد آذان العصر : 4:42 م
موعد آذان المغرب : 7:42 م
موعد آذان العشاء : 9:06 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد
موعد آذان الفجر : 4:42 ص
موعد آذان الظهر : 12:55 م
موعد آذان العصر : 4:33 م
موعد آذان المغرب : 7:32 م
موعد آذان العشاء : 8:56 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسماعيلية
موعد آذان الفجر : 4:44 ص
موعد آذان الظهر : 12:55 م
موعد آذان العصر : 4:32 م
موعد آذان المغرب : 7:31 م
موعد آذان العشاء : 8:55 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى
موعد آذان الفجر : 4:48 ص
موعد آذان الظهر : 1:59 م
موعد آذان العصر : 4:37 م
موعد آذان المغرب : 7:36 م
موعد آذان العشاء : 9:00 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنيا
موعد آذان الفجر : 4:56 ص
موعد آذان الظهر : 1:01 م
موعد آذان العصر : 4:35 م
موعد آذان المغرب : 7:34 م
موعد آذان العشاء : 8:55 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج
موعد آذان الفجر : 4:56 ص
موعد آذان الظهر : 12:57 م
موعد آذان العصر : 4:29 م
موعد آذان المغرب : 7:28 م
موعد آذان العشاء : 8:48 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر
موعد آذان الفجر : 4:55 ص
موعد آذان الظهر : 12:54 م
موعد آذان العصر : 4:23 م
موعد آذان المغرب : 7:24 م
موعد آذان العشاء : 8:42 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان
موعد آذان الفجر : 4:57 ص
موعد آذان الظهر : 12:53 م
موعد آذان العصر : 4:20 م
موعد آذان المغرب : 7:21 م
موعد آذان العشاء : 8:38 م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش
موعد آذان الفجر : 4:37 ص
موعد آذان الظهر : 12:49 م
موعد آذان العصر : 4:27 م
موعد آذان المغرب : 7:26 م
موعد آذان العشاء : 8:50 م