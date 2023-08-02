قناة الناس.. أمين الفتوى يوضح حكم تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر

قال محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حكم تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل صلاة الفجر صحيحة ومقبولة، طالما أن المصلي سينتهي منها قبل أذان الفجر، مشيرًا إلى أن الوقت منذ أذان العشاء وحتى أذان الفجر يصلح أن يصلى فيها صلاة العشاء.

قال أمين الفتوى، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، إن الأفضل أن يصلي الإنسان مع الأذان أو في أول الوقت، ويجوز تأخيرها في ثلث الليل، إذا وثق الإنسان أنه سيصلي، أما غير الواثق فعليه أن يؤدي الصلاة في وقتها خشية أن تضيع عليه.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.