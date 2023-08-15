الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة.. استمرار تحسن الأحوال الجوية و146% زيادة فى إيرادات قناة السويس

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار الظهيرة".

"الإحصاء": 146% زيادة في إيرادات قناة السويس خلال النصف الأول من 2023

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع عائدات قناة السويس لمستويات قياسية لتسجل نحو 245.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/ 2023، مقابل 115.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/ 2022، بزيادة قدرها 130.5 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 113.1%. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-8-2023

يبحث عدد كبير من المواطنين المصريين عن أسعار الدولار في البنوك المصرية والعاملة في مصر، لذلك تصدر سعر الدولار محركات بحث جوجل خلال الفترة الماضية، ويستعرض "الدستور" في السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023، حيث بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

رئيس داغستان يعلن الحداد وتنكيس الأعلام على أرواح ضحايا انفجار محطة وقود

أعلن رئيس داغستان، سيرجي ميليكوف، الثلاثاء، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة يوم واحد على أرواح ضحايا انفجار محطة وقود في محج قلعة، كما أصدر ميليكوف قرارًا بتقديم مليون روبل كتعويض لعائلات الضحايا، و400 ألف روبل لعائلات المصابين بجروح خطيرة، و200 ألف روبل لعائلات المصابين بجروح طفيفة. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

محطات الزلازل تُسجل 3 هزات أرضية فى مصر والسعودية

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل 3 هزات أرضية منذ الساعات الأولى لليوم الثلاثاء، وقعت اثنان منها في مصر، بينما وقعت الثالثة في الأراضي السعودية. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

الأقمار الصناعية: استمرار التحسن فى حالة الطقس حتى مطلع الأسبوع المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار التحسن في حالة الطقس، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 33: 34 درجة حتى مطلع الأسبوع المقبل. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أخبار الظهيرة الدستور النصف الأول الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي

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