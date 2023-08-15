الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محطات الزلازل تُسجل 3 هزات أرضية فى مصر والسعودية

رسوم بيانية للزلزال
رسوم بيانية للزلزال ـ تعبيرية

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل، 3 هزات أرضية منذ الساعات الأولى لليوم الثلاثاء، وقعت اثنان منها في مصر، بينما وقعت الثالثة في الأراضي السعودية.

وجاء الهزة الأرضية الأولى وفقما رصدتها محطات الزلازل في البحر الأحمر، في الساعة الواحدة وثلاثون دقيقة، بقوة 1.22 درجة، وعلى عمق 6.58 كيلومتر، على بُعد 39 كيلومتر من مدينة مرسى علم.

ووقعت الهزة الأرضية الثانية في جنوب سيناء بقوة 0.76 على بُعد 30 كيلومترًا من مدينة الطور، بينما وقعت الهزة الثالثة في الأراضي السعودية بمنطقة تبوك.

ولم تصدر أي بيانات بشأن الشعور بالهزات الأرضية الثلاثة.

صورة توضح أين وقعت الهزات الأرضية الأخيرة

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