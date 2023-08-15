الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأقمار الصناعية: استمرار التحسن فى حالة الطقس حتى مطلع الأسبوع المقبل

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار التحسن في حالة الطقس، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 33: 34 درجة حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه خلال هذه الفترة يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد اليوم ارتفاعًا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق، مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلًا، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء، كما تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:

القاهرة العظمى 33  درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، 

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة،

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة،

سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، 

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، 

أسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 والصغرى 29 درجة.

الاقمار الصناعية الطقس حالة الطقس الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية الرطوبة

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