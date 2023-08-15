رئيس داغستان يعلن الحداد وتنكيس الأعلام على أرواح ضحايا انفجار محطة وقود

أعلن رئيس داغستان سيرجي ميليكوف، الثلاثاء، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة يوم واحد على أرواح ضحايا انفجار محطة وقود في محج قلعة.

كما أصدر ميليكوف قرارا بتقديم مليون روبل كتعويض لعائلات الضحايا، و400 ألف روبل لعائلات المصابين بجروح خطيرة، و200 ألف روبل لعائلات المصابين بجروح طفيفة.

يجدر الإشارة إلي أن لجنة التحقيق الروسية في داغتسان فتحت دعوى جنائية بموجب المادة 238 من القانون الجنائي الروسي، وبدأت التحقيق في ملابسات الانفجار.

ارتفاع عدد قتلى انفجار محطة وقود فى داغستان الروسية إلى 27 قتيلا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مركز طب الكوارث بجمهورية داغستان جنوب روسيا عن أن عدد القتلى جراء الانفجار، الذي وقع مساء أمس الإثنين، في محطة تزود بالوقود في مدينة محج قلعة، ارتفع إلى 27 شخصا.

ووفقا لمعلومات وزارة الطوارئ الروسية اندلع حريق في محطة صيانة السيارات في الطريق السريع في محج قلعة، ثم انتقلت النيران إلى محطة وقود وبعد ذلك وقع الانفجار.

وذكرت وزارة حالات الطوارئ في روسيا أن مساحة الحريق بلغت بعد الانفجار 500 متر مربع.