الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء": 146% زيادة فى إيرادات قناة السويس خلال النصف الأول من 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عائدات قناة السويس لمستويات قياسية لتسجل نحو 245.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 - 2023، مقابل 115.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2021 - 2022، بزيادة قدرها 130.5 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 113.1%.

كما تضاعفت العائدات خلال النصف الأول من عام 2023 إلى حدود 155.2 مليار جنيه، مقابل 63 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 92.2 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 146.3%.
وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن عائدات قناة السويس على أساس شهرى ارتفعت مؤخرًا إلى 26.7 مليار جنيه فى شهر يونيو 2023 مقارنة بنحو 12.3 مليار جنيه في شهر يونيو من عام 2022، بزيادة قيمتها 14.4 مليار جنيه بنسبة  117%.

وسجلت عدة ارتفاعات على مدار الستة أشهر الأولى من عام 2023، من 18.2 مليار جنيه لـ23 مليار جنيه فى يناير، ثم 22.7 مليار جنيه فى فبراير، و25.7 مليار جنيه فى مارس، و27.9 مليار جنيه فى أبريل، 29.2 مليار جنيه فى مايو و26.7 مليار جنيه فى يونيو.
وسجلت أعداد السفن وناقلات البترول العابرة فى قناة السويس نموا بنسبة 18%، لترتفع إلى 13.161 ألف سفينة وناقلة بترول خلال النصف الأول من العام الحالى 2023 مقابل 11.101 ألف سفينة وناقلة بترول خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، وعلى أساس شهرى ارتفع عدد السفن وناقلات البترول العابرة إلى نحو  2162 سفينة وناقلة خلال شهر يونيو 2023، مقابل 1953 سفينة وناقلة خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وجاء العدد الأكبر من نصيب السفن العابرة، والتي ارتفعت أعدادها من 1363 لـ1452 سفينة، كذلك ارتفع عدد ناقلات البترول العابرة من 590 لـ710 ناقلات، خلال فترة المقارنة ذاتها.
وتزايدت الحمولة الصافية للسفن فى قناة السويس بنسبة 14.8%، لتصل إلى 773.5 مليون طن خلال النصف الأول من العام الحالى 2023 مقابل 656.5 مليون طن خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 117 مليون طن بنسبة ارتفاع 17.8%، وعلى أساس شهرى ارتفعت الحمولة مؤخرًا إلى نحو  130.8 مليون طن خلال شهر يونيو 2023 مقابل 113.9 مليون طن خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قناة السويس أعداد السفن ناقلات البترول الحمولة الصافية للسفن

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