أخبار فاتتك.. فرص عمل جديدة للشباب وأسعار الذهب اليوم الثلاثاء

شهدت الساعات الماضية انتشار العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، ويرصد "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

الاتحاد العربي للجودو يعقد اجتماعًا تنفيذيًا مهمًا على هامش البطولة العربية بالعلمين

عقد مسئولو الاتحاد العربي للجودو برئاسة القطري خالد بن حمد العطية اجتماعًا تنفيذيًا على هامش أعمال البطولة العربية للأندية للبراعم والناشئين والمقامة بمدينة العلمين الجديدة، خلال الفترة من 12 وحتى 18 أغسطس الجاري لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

للشباب حتى 30 سنة.. وزارة العمل تعلن عن فرص جديدة

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات التجارة بأسيوط، وبراتب يحدد بحسب المقابلة، وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 25 أخصائي ائتمان، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، وأن يتراوح عمره من 20 حتى 30 سنة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

البترول: "إيجاس" استخدمت تقنية حديثة للبحث عن الغاز بالبحر المتوسط

كشف وزارة البترول والثروة المعدنية عن أن الشــركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" استخدمت خلال الفترة الماضية تقنيـــة حديثـــة تنفـــذ لأول مـــرة بالبحـــر المتوســـط لاستكشاف الطبقـــات العميقـــة- تحـــت الملحيـــة- بإجمالي مســـاحة 330 كـــم2 بعقـــد تنميـــة أتـــول ومنطقـــة التزام شـــمال الطابيـــة البحريـــة التابعتيـــن لشـــركة بـــى بـــى لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

وزير الدفاع الروسي: المعركة في أوكرانيا أظهرت عيوب المعدات العسكرية الغربية

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن المعدات العسكرية الغربية المقدمة إلى أوكرانيا أظهرت في أرض المعركة أنها بعيدة كل البعد عن أن تكون خالية من العيوب لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في مصر

مع قرب موعد إقبال الشباب على الزواج يتضاعف التساؤل عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 15-8-2023 عبر جوجل، وشهدت أسعار الذهب وجود حالة من الترنح وذلك على مدار تعاملات اليوم، حيث ارتفع في بداية تعاملات اليوم في سوق الصاغة المصرية، ويكون مقارنة بسعر «الأصفر» بمدار تعاملات اليوم لاستكمال القراءة (اضغط هنا)