للشباب حتى 30 سنة.. وزارة العمل تعلن عن فرص جديدة

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات التجارة بأسيوط، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 25 أخصائي ائتمان، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، وأن يتراوح عمره من 20 حتى 30 سنة، وذلك من الجنسين.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في شارع الهلالي، بجوار فندق ريم، أسيوط، أو الاتصال على 01060426037، والتواصل مع المدير المسئول جيهان مكرم.