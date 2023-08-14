الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

للشباب حتى 30 سنة.. وزارة العمل تعلن عن فرص جديدة

فرصة عمل
فرصة عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات التجارة بأسيوط، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 25 أخصائي ائتمان، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، وأن يتراوح عمره من 20 حتى 30 سنة، وذلك من الجنسين.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في شارع الهلالي، بجوار فندق ريم، أسيوط، أو الاتصال على 01060426037، والتواصل مع المدير المسئول جيهان مكرم.

الأكثر قراءة

كواليس إنهاء حياة طالب أمام أعين والده في المعادي

رسميًا.. الخليج السعودي يعلن ضم محمد شريف لمدة موسمين

"ماتوا متفحمين وحاضنين بعض"... تفاصيل مثيرة في حرق شاب لعائلته بعين شمس

عادل الألفى: فرص استثمارية واعدة فى قطاع الدواجن.. والأسعار تنخفض تدريجيًا (حوار)

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 لجميع برامجها الدراسية

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟