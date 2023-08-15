الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الدفاع الروسى: المعركة فى أوكرانيا أظهرت عيوب المعدات العسكرية الغربية

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن المعدات العسكرية الغربية المقدمة إلى أوكرانيا، أظهرت في أرض المعركة، أنها بعيدة كل البعد عن أن تكون خالية من العيوب.

 

وقال شويجو - في حفل افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي التاسع "الجيش-23"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن المعدات العسكرية الأجنبية في الواقع لم تكن خالية من العيوب، كما يتضح من عرض نماذج الغنائم التي حصلت عليها القوات المسلحة الروسية في أرض المعركة، والتي تعرض ضمن منتدى "الجيش-23".

 

وأكد بالقول إن "الأسلحة الروسية في الظروف الواقعية تظهر موثوقية وفعالية، في الوقت الذي تبدو على خلفيتها المعدات الغربية المعلن عنها على نطاق واسع بعيدة كل البعد عن كونها خالية من العيوب"، مشيرا إلى أن المؤسسات والمنظمات البحثية الروسية في إطار منتدى "الجيش-23"، وإلى جانب التطورات في تنفيذ طلبيات وزارة الدفاع، تدخل بمشاريع مستندة إلى مبادراتها الخاصة.

 

يذكر أن المنتدى العسكري التقني الدولي التاسع "الجيش-2023" يعقد في منطقة "كوبينكا" في الفترة ما بين 14-20 أغسطس الجاري، وستشهد فعالياته عرض عدد كبير من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة، فيما سيتضمن البرنامج العلمي والتجاري المتخصص أكثر من 260 فعالية لمناقشة كافة الجوانب الموضوعية لتطوير الصناعات الدفاعية، ومجالات التعاون العسكري وكذلك مجال المعدات العسكرية.

 

وعلى الجهة الأخرى، ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن جنود الجيش الأوكراني يخضعون لتدريبات على طرق التعامل مع تهديد الألغام في ساحة المعركة.

 

وأشارت الهيئة الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إلى أن مجموعة من خبراء المتفجرات الكنديين يجرون التدريبات للجنود الأوكرانيين في بولندا، مضيفة: "بينما تستمر الحرب مع روسيا يواجه العسكريون والمدنيون الأوكرانيون تهديدا بالمتفجرات في ساحة المعركة، لذلك تساعد مجموعة من خبراء المتفجرات الكنديين الجنود الأوكرانيين في تعلم طرق التعامل مع تهديدات الألغام في ساحة المعركة كجزء من عملية القوات المسلحة الكندية لتدريب الجنود الأوكرانيين (يونيفير)".

 

وذكرت أن الجنود الكنديين قد تواجدوا في بولندا للاستفادة من خبراتهم وتدريب الجنود الأوكرانيين وضمان استعدادهم العملياتي، وأن ذلك يأتي في ظل دعم كندا المستمر لأوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية الروسية، فخلال الفترة من شهر مارس إلى شهر يوليو الماضيين أرسلت كندا مدربين طبيين من القوات المسلحة الكندية إلى بولندا لتدريب الجنود الأوكرانيين على الطب في ميدان المعركة.

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