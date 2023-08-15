أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-8-2023 فى مصر ؟

مع قرب موعد إقبال الشباب على الزواج يتضاعف التساؤل عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 15-8-2023 عبر جوجل، وشهدت أسعار الذهب وجود حالة من الترنح وذلك على مدار تعاملات اليوم، حيث ارتفع في بداية تعاملات اليوم في سوق الصاغة المصرية، ويكون مقارنة بسعر «الأصفر» بمدار تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2023

وحقق سعر الذهب الآن وجود صعودًا بنحو مبلغ 5 جنيهات ليسجل عيار 21 حوالي 2270 جنيها للبيع، و2250 جنيها للشراء، أما سجل في أمس الاثنين 2265 جنيهًا للبيع، و2140 جنيهًا للشراء، وبينما استقرت سعر الأونصة العالمية لمبلغ 1910 دولارا للبيع، و1908 دولارا للشراء.

سعر الذهب في مصر

وتقدم "الدستور" سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 15-8-2023.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء الآن نحو 2594.25 جنيها للبيع، و2571.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء عيار 22 عند 2378 جنيه للبيع، و2357.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

كما صعد سعر الذهب عيار 21 الآن عند مستوى 2270 جنيهًا للبيع، و2250 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء عيار 18

وقفز سعر الذهب عيار 18 عند مستوى 1945.75 جنيها للبيع، و1928.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 15 أغسطس

كما صعد سعر الذهب عيار 14 ليسجل 1513.25 جنيه للبيع، و1500 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 1297.25 جنيهًا للبيع، و1285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15 أغسطس عيار 9

وبلغ سعر الذهب عيار 9 الآن نحو 972.75 جنيهًا للبيع، و964.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 15 أغسطس

أما سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء فحقق ارتفاعًا عند 18160 جنيهًا للبيع، و18000 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، نحو حوالي 1910 دولارا أمريكيا للبيع، ومبلغ 1908 دولارا أمريكيا للشراء.

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