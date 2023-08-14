الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الشافعي: الذهب هو الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة النقود (فيديو)

الذهب
الذهب

قال خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن الذهب مثار اهتمام ومتابعة من الأسر المصرية، لأنهم يجدون فيه الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة النقود.

وأضاف "الشافعي"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" على قناة "TeN"، اليوم الاثنين، أن الاضطرابات التي يشهدها سوق الذهب بالارتفاع والانخفاض ترجع لعوامل عديدة، من بينها سعر الذهب العالمي، وحالة العرض والطلب.

وأكد رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن سعر الدولار في السوق الموازية في مصر أيضا من بين أسباب الارتفاع في أسعار الذهب. 

- "اللي معاه دهب ميفكرش يبيعه"

ونصح رئيس مركز العاصمة للدراسات والابحاث الاقتصادية، المواطنين قائلًا: "اللي معاه دهب ميفكرش يبيعه، ودلوقتي أنسب وقت لشراء الذهب".

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