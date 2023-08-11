أسعار الذهب تنتفض محليا رغم ثبات سعره عالميا

تواصل أسعار الذهب اليوم الجمعة، قفازاتها المستمرة والتي تجاوزت الـ 120 جنيهًا للجرام الواحد في أقل من يومين، وسط استقرار في سعر الذهب على شاشة البورصة العالمية.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم، في آخر تحديث لها والتي ترتفع بشكل مستمر خلال ساعات اليوم وجاءت على هذا النحو.

أسعار الذهب اليوم

وخلال هذا التقرير نقدم لكم أسعار الذهب اليوم بدون احتساب سعر المصنعية والتي يتم تحديدها بناءا على قطعة المشغولات لكنها تكون متقاربة في السبائك والعملات الذهبية.



سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 في آخر تحديث له اليوم 2611 جنيه للجرام حيث يتوفر من هذا النوع السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدء من نصف جرام وتصل حتى الكيلو جرام، وهي أنقى عيارات الذهب، ولايدخلها معادن أخرى حيث يدون على السبيكة نسبة النقاء 999.9 ويقبل علية المواطنين الراغبين في الإستثمار والإدخار نظرا لكون مصنعيته منخفضة كما يسترد جزء منها عند البيع.

سعر الذهب عيار 21

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 قفزة كبيرة خلال ساعات حيث كان مستقرا لفترة طويلة عند 2150 جنيه، ليسجل في اخر تحديث له اليوم 2285 جنيه ويعد الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا ويتشكل منه المشغولات الذهبية وكذلك العملات الذهبية.

سعر الذهب عيار 18

أما سعر الذهب عيار 18 فوصل سعره إلى 1959 جنيها للجرام دون احتساب سعر المصنعية في أسواق الصاغة حيث يتوفر من هذا العيار المشغولات الذهبية.

سعر العملات الذهبية اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18280 جنيه وهو من العيار 21، ويزن 8 جرامات ويتغير سعره بتغير سعر العيار كما يضاف له سعر المصنعية عند الشراء على الجرام كما يتوفر نصف جنيه الذهب بسعر 9140 جنية وهو يزن 4 جرامات ويتوفر أيضا ربع جنيه وهو يزن جرامين، كما تتوفر عملة الخمس جنيهات ذهب.

سعر الذهب اليوم عالميا

ويستقر سعر الذهب في شاشة البورصة العالمية اليوم عند 1914 دولار للأونصة بعد انخفاضات متعددة في السعر العالمي خلال الأيام الماضية