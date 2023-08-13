رغم ارتفاع سعره.. محلات الذهب تشهد إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين

قفزة كبيرة حققها سعر الذهب خلال اليومين الماضيين، حيث وصل إلى أقصى ارتفاع له من شهر يونيو الماضي، بعد استقرار دام لشهرين، بينما شهدت العديد من محلات الصيغة إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين خلال ساعات اليوم، لشراء احتياجاتهم من المعدن الأصفر قبل ان يواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.

سعر الذهب اليوم عيار 21

واستقر سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم عند 2350 جنيه للجرام محققا ارتفاعا وانخفاضا في حدود ضيقة خلال ساعات اليوم، ويتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب خاصة وأنه قفز نحو 250 جنيه للجرام الواحد للعيار 21 في أقل من يومين وارتفع السعر بداية من يوم الجمعة وحتى أعلى سعر سجله بنسبة 11.5%.

سعر الذهب اليوم عيار 24

في الوقت ذاته سجل سعر الذهب عيار 24 ارتفاعا حيث وصل في آخر تحديث له اليوم الى 2686 جنيه للجرام الواحد وذلك بدون احتساب سعر المصنعية حيث يضاف لمنتجات عيار الـ 24 وهم من السبائك مصنعية بحسب وزن كل سبيكة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

كما سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2014 جنيه للجرام في أسواق الصاغة.

سعر جنيه الذهب اليوم

كما أرتفع أيضا سعر جنيه الذهب إلى 18800 جنيه بدون اضافة سعر المصنعية لهم فجنية الذهب يتم صناعته من العيار 21 بوزن 8 جرامات و يتأثر بتغير سعر الذهب من هذا العيار.

سعر الذهب العالمي اليوم

ولا يزال يستقر سعر الذهب في شاشة البورصة العالمية عند 1914 دولار للأونصة بعد انخفاض شهده خلال الأسبوع الماضي وصل لنسبة 1.5% بحوالي 30 دولار في سعر الأونصة مسجلا أقل مستوى في 5 أسابيع.