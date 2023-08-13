الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|مانى يسخر من عدم فوز "صلاح" بأمم إفريقيا.. وتفاصيل حفل أحمد سعد ببورسعيد

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، ويرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

- بعد تتويجه بالبطولة العربية.. مانى يسخر من عدم فوز صلاح بأمم إفريقيا

مانى توج مع النصر

سخر الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، من عدم تحقيق زميله السابق محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية حتى الآن.

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- تصل لـ2000 جنيه.. تفاصيل حفل أحمد سعد فى بورسعيد

أحمد سعد

يستعد النجم أحمد سعد لإحياء حفل غنائي ضخم مساء الجمعة المقبل الموافق 18 أغسطس الجاري، داخل إحدى القرى السياحية الشهيرة بمحافظة بورسعيد.

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- براتب 3000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 60 فرصة عمل للشباب

فرصة عمل

أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات صناعة الزجاج بالفيوم، وبراتب 3000 جنيه.

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- طفرة تثير قلق العالم.. كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد

متحور كورونا الجديد

يتزايد القلق حاليًا بشأن خطورة متحور كورونا الجديد الذي يعرف باسم "EG.5"، بعدما بات الأكثر انتشارًا في عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، وصنفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للاهتمام.

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- "حبك سفاح".. نانسى عجرم تبهر جمهور مهرجان العلمين

نانسي عجرم

أشعلت الفنانة نانسي عجرم، مسرح مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين"، بأغنية "يا اطبطب وادلع يا يقولي أنا اتغيرت عليه"، وسط تفاعل الجمهور مع الأغنية بالتهليل والتصفيق.

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حرقها بالنار.. مواطن يقتل بنت شقيقه بعد وصلة تعذيب فى 6 أكتوبر

جثة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو متضمنًا تعدى أحد الأشخاص وزوجته على طفلة بالجيزة مما أدى إلى وفاتها وضبط مرتكب الواقعة.

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حفل أحمد سعد محمد صلاح ليفربول ساديو مانى نانسي عجرم متحور كورونا الجديد مهرجان العلمين

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