أخبار فاتتك|مانى يسخر من عدم فوز "صلاح" بأمم إفريقيا.. وتفاصيل حفل أحمد سعد ببورسعيد

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، ويرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

- بعد تتويجه بالبطولة العربية.. مانى يسخر من عدم فوز صلاح بأمم إفريقيا

سخر الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، من عدم تحقيق زميله السابق محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية حتى الآن.

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- تصل لـ2000 جنيه.. تفاصيل حفل أحمد سعد فى بورسعيد

يستعد النجم أحمد سعد لإحياء حفل غنائي ضخم مساء الجمعة المقبل الموافق 18 أغسطس الجاري، داخل إحدى القرى السياحية الشهيرة بمحافظة بورسعيد.

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- براتب 3000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 60 فرصة عمل للشباب

أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات صناعة الزجاج بالفيوم، وبراتب 3000 جنيه.

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- طفرة تثير قلق العالم.. كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد

يتزايد القلق حاليًا بشأن خطورة متحور كورونا الجديد الذي يعرف باسم "EG.5"، بعدما بات الأكثر انتشارًا في عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، وصنفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للاهتمام.

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- "حبك سفاح".. نانسى عجرم تبهر جمهور مهرجان العلمين

أشعلت الفنانة نانسي عجرم، مسرح مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين"، بأغنية "يا اطبطب وادلع يا يقولي أنا اتغيرت عليه"، وسط تفاعل الجمهور مع الأغنية بالتهليل والتصفيق.

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حرقها بالنار.. مواطن يقتل بنت شقيقه بعد وصلة تعذيب فى 6 أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو متضمنًا تعدى أحد الأشخاص وزوجته على طفلة بالجيزة مما أدى إلى وفاتها وضبط مرتكب الواقعة.

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