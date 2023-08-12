تصل لـ 2000 جنيه.. تفاصيل حفل أحمد سعد في بورسعيد

يستعد النجم أحمد سعد لإحياء حفل غنائي ضخم مساء الجمعة المقبل الموافق 18 أغسطس الجاري، داخل إحدى القرى السياحية الشهيرة بمحافظة بورسعيد.

وطرح موقع تذكرتي التذاكر للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، والتي انقسمت إلى 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالى:

الفئة الأولى بمبلغ 2000 جنيه.

الفئة الثانية بمبلغ 1100 جنيه.

الفئة الثالثة بمبلغ 350 جنيها.

الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 250 جنيها.

ومن المقرر أن يقدم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية ومنها “اختياراتي” و"إيه اليوم الحلو ده" و"صدقينى" و"الملوك" و"بحبك يا صاحبى"، وغيرها.

وكان النجم أحمد سعد انتهى من تسجيل أحدث أعماله الغنائية بعنوان "DEB DEB" والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وطرح النجمان أحمد سعد وعبدالباسط حمودة أغنيتهما الجديدة بعنوان "قلبى العيل" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ورؤية موسيقية حسن الشافعى، والأغنية حققت نجاحًا كبيرًا، خاصة أنها أول ديو بين سعد وعبدالباسط، وتعد الأغنية مزيجًا بين الشعبى واللحن الراقص.

أغنية "قلبى العيل" ​موسيقي وميكس: حسن الشافعي​، ماستر: مايك بوزي​ كمنجة، ڤيولا، تشيلو: يحيى مهدي​، أكورديون: وائل النجار​، ناي: علي المدبوح​، طبلة: عظيمة​، تسجيل كورال: خالد سند.