الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد تتويجه بالبطولة العربية.. مانى يسخر من عدم فوز صلاح بأمم أفريقيا

ماني توج مع النصر
ماني توج مع النصر السعودي بالبطولة العربية

سخر الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، من عدم تحقيق زميله السابق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية حتى الآن.

وفاز السنغالي ساديو ماني، بلقب البطولة العربية للأندية مع فريق النصر بعد الانتصار على الهلال السعودي بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت.

وانتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب مباراة النصر والهلال، حيث ظهر ماني وهو يرد على أحد المشجعين حول سؤاله عن محمد صلاح.

وقال ماني ساخرًا: "صلاح لا يمتلك كأس أفريقيا.. السنغال لديها كأس أفريقيا".

وكان منتخب السنغال قد توج ببطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية عقب الفوز على منتخب مصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح.


 

ساديو مانى محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية البطولة العربية منتخب السنغال منتخب مصر النصر السعودي

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