"حبك سفاح".. نانسى عجرم تبهر جمهور مهرجان العلمين

أشعلت الفنانة نانسي عجرم، مسرح مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين"، بأغنية "يا اطبطب وادلع يا يقولي أنا اتغيرت عليه"، وسط تفاعل الجمهور مع الأغنية بالتهليل والتصفيق.

كما أبهرت نانسي عجرم، الجمهور بأغنية "حبك سفاح"، مما أثار سعادة وبهجة بين الجماهير.

وقدمت في النهاية أغنية "أنا مصري ودمي مصري"، مما أشعل المهرجان، وردد الجماهير "ملوك الجدعنة".

مهرجان Al Alamein Awards

وتشتمل الدورة الأولى من المهرجان على 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، كما يشهد Show جويًا لطائرات الـRc بمشاركة لاعبين محترفين، وأيضًا بطولة ترايثلون سباق ثلاثي، إضافةً إلى تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء بالوطن العربي.

ومع نهاية أيام المهرجان يشهد حفل Al Alamein Awards في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس حفلات لتوزيع الجوائز، والتي ستُقدم بالتزامن مع التشغيل الرسمي لمدينة العلمين الجديدة.