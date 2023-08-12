السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 12-8-2023 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات

زاد البحث عن مواعيد مباريات اليوم السبت 12-8-2023 والقنوات الناقلة، من عشاق الساحرة المستديرة، حيث يرغب الملايين في مشاهدة البطولات الكروية العالمية والمحلية وتردد القنوات الفضائية، التي حصلت على حقوق البث المباشر للمباريات في كافة البطولات الرياضية.


مواعيد مباريات اليوم السبت 12-8-2023 والقنوات الناقلة

يُمكن لعشاق رياضة كرة القدم معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 12-8-2023 والقنوات الناقلة، من خلال نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها موقع “الدستور” للقراء يوميا في مختلف المجالات الحياة وهى كما يلي:-


مباريات الدوري الانجليزي

موعد مباراة نادي أرسنال ضد نادي نوتنجهام فورست في تمام الساعة 2:30 ظهرا.

موعد مباراة نادي بورنموث ضد نادي وست هام في تمام الساعة 5:00 عصرا.

موعد مباراة نادي إيفرتون ضد نادي فولهام في تمام الساعة 5:00 عصرا.

موعد مباراة نادي يونايتد ضد نادي كريستال بالاس في تمام الساعة 5:00 عصرا.

موعد مباراة نادي برايتون ضد نادي تاون في تمام الساعة 5:00 عصرا.

موعد مباراة نادي نيوكاسل ضد نادي أستون فيلا في تمام الساعة 5:00 عصرا.

سعر الدولار فى مصر وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 11-8-2023

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 11-8-2023


مباريات الدوري الإسباني

موعد مباراة نادي سيلتا فيجو ضد نادي أوساسونا في تمام الساعة 6:30 مساء.

موعد مباراة نادي لاس بالماس ضد نادي مايوركا في تمام الساعة 8:30 مساء.

موعد مباراة نادي مدريد ضد نادي أتلتيكو بلباو في تمام الساعة 10:30 مساء.

مباريات الدوري الفرنسي

موعد مباراة نادي أولمبيك مارسيليا ضد نادي ريمس في تمام الساعة 10:30 مساء.

موعد مباراة نادي باريس جيرمان ضد نادي لوريان في تمام الساعة 10:30 مساء.

مباريات الدوري السعودي

موعد مباراة نادي الطائي ضد نادي ضمك في تمام الساعة 6:30 مساء.
موعد مباراة نادي الفيحاء ضد نادي الخليج في تمام الساعة 9:00 مساء.
 

موعد مباراة ليفربول وتشيلسى فى الدورى الإنجليزى الموسم الجديد 2024/2023

كولر: تعرضنا لإطلاق نار بالغاز المسيل للدموع قبل مباراة الهلال فى السودان

تردد قناة Bein sports

 

يمكن متابعة كافة المباريات السابقة عبر تردد قناة بين سبورت Bein sports  والتي حصلت على حقوق البث المباشر عبر التردد التالي:-

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11013.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅔.

الاستقطاب أفقي.


اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم مواعيد مباريات مباريات القنوات الناقلة مباريات الدوري الإنجليزي مباريات الدوري الإسباني مباريات الدوري الفرنسي مباريات الدوري السعودي

الأكثر قراءة

ما أشبه الليلة بالبارحة.. هل يكرر كولر خدعة فايلر مع الأهلى؟

المركزى الروسى: لا مخاطر على الاستقرار المالى وسط ضعف الروبل

أسعار الدواجن اليوم السبت 12-8-2023 فى الأسواق المصرية

5 فترات لشوقى علام مفتيا للجمهورية.. وتوقعات بالتمديد السادس

براتب 9000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 250 وظيفة جديدة للشباب

خبير اقتصادى: 80% من واردات الحبوب بمصر تعتمد على روسيا وأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين