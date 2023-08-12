زاد البحث عن مواعيد مباريات اليوم السبت 12-8-2023 والقنوات الناقلة، من عشاق الساحرة المستديرة، حيث يرغب الملايين في مشاهدة البطولات الكروية العالمية والمحلية وتردد القنوات الفضائية، التي حصلت على حقوق البث المباشر للمباريات في كافة البطولات الرياضية.



مواعيد مباريات اليوم السبت 12-8-2023 والقنوات الناقلة

يُمكن لعشاق رياضة كرة القدم معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 12-8-2023 والقنوات الناقلة، من خلال نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها موقع “الدستور” للقراء يوميا في مختلف المجالات الحياة وهى كما يلي:-



مباريات الدوري الانجليزي

موعد مباراة نادي أرسنال ضد نادي نوتنجهام فورست في تمام الساعة 2:30 ظهرا.

موعد مباراة نادي بورنموث ضد نادي وست هام في تمام الساعة 5:00 عصرا.

موعد مباراة نادي إيفرتون ضد نادي فولهام في تمام الساعة 5:00 عصرا.

موعد مباراة نادي يونايتد ضد نادي كريستال بالاس في تمام الساعة 5:00 عصرا.

موعد مباراة نادي برايتون ضد نادي تاون في تمام الساعة 5:00 عصرا.

موعد مباراة نادي نيوكاسل ضد نادي أستون فيلا في تمام الساعة 5:00 عصرا.



مباريات الدوري الإسباني

موعد مباراة نادي سيلتا فيجو ضد نادي أوساسونا في تمام الساعة 6:30 مساء.

موعد مباراة نادي لاس بالماس ضد نادي مايوركا في تمام الساعة 8:30 مساء.

موعد مباراة نادي مدريد ضد نادي أتلتيكو بلباو في تمام الساعة 10:30 مساء.

مباريات الدوري الفرنسي

موعد مباراة نادي أولمبيك مارسيليا ضد نادي ريمس في تمام الساعة 10:30 مساء.

موعد مباراة نادي باريس جيرمان ضد نادي لوريان في تمام الساعة 10:30 مساء.

مباريات الدوري السعودي

موعد مباراة نادي الطائي ضد نادي ضمك في تمام الساعة 6:30 مساء.

موعد مباراة نادي الفيحاء ضد نادي الخليج في تمام الساعة 9:00 مساء.



تردد قناة Bein sports

يمكن متابعة كافة المباريات السابقة عبر تردد قناة بين سبورت Bein sports والتي حصلت على حقوق البث المباشر عبر التردد التالي:-

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11013.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅔.

الاستقطاب أفقي.