موعد مباراة ليفربول وتشيلسى فى الدورى الإنجليزى الموسم الجديد 2024/2023

موعد مباراة ليفربول وتشيلسى فى الدرى الانجليزى الموسم الجديد “2023- 2024”، هو ما يشغل اهتمامات جماهير كرة القدم فى كافة انحاء العالم والمهتمة بالكرة الإنجليزية، كون مباراة ليفربول وتشيلسى هى القمة الأولى بالبريميرليج بالموسم الجديد.

وألتقى ليفربول وتشيلسى مرتين فى الموسم الماضى، المباراة الأولى فى الجولة الثامنة، والمباراة الثانية فى الأسبوع الـ 21 وانتهت المباراتين بالتعادل السلبى.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسى فى الدورى الانجليزى الموسم الجديد 2023/2024

ويلتقى تشيلسى مع ليفربول فى السادسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 13ـ8ـ 2023، على ستاد ستامفورد بريدج فى مباراة الأسبوع الأول بالدورى الانجليزى الممتاز موسم 2023-2024، على أن يلتقى الفريقين فى مباراة الدور الثانى بالبريميرليج، فى الجولة 22 على ستاد أنفيلد وذلك يوم 31 يناير 2024.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسى وليفربول فى الدورى الانجليزى

تنقل العديد من القنوات الفضائية مباراة ليفربول وتشيلسى فى الجولة الاولى بالدورى الانجليزى، حيث تنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت المباراة على الهواء مباشرًا، كونها الناقل الحصرة للدورى وذلك عبر قناة beIN Sports HD 1 English وbeIN Sports HD 3 TR وbeIN Sports 1 HD Premium

موعد انطلاق مباريات الدورى الانجليزى موسم 2023/2024

ينطلق الموسم الجديد للدورى الانجليزى 2023/2024 غدًا الجمعة 11ـ8ـ 2023، بمباراة تجمع مان سيتى حامل لقب البريميرليج مع بيرنلي فى العاشرة مساءًا على ستاد تيرف مور.

مواعيد مباريات الأسبوع الأول بالدورى الانجليزى

وتقام مباريات الاسبوع الاول بالدورى الانجليزى على مدار 4 أيام، حيث تنطلق البطولة غدًا الجمعة بمباراة مان سيتى وبيرنلى، فيما تقام يوم السبت القادم 6 مباريات تجمع بين

أرسنال ونوتينجهام فورست فى الواحدة والنصف ظهرًا

ايفرتون مع فولهام فى الخامسة مساءًا

شيفيلد يونايتد مع كريستال بالاس فى الخامسة مساءًا

بورنموث مع وست هام يونايتد فى الخامسة 5 مساءًا

برايتون مع أوتون تاون فى الخامسة مساءًا

نيوكاسل مع استون فيلا فى السابعة والنصف مساءًا.

على أن تستكمل مباريات الأسبوع الأول يوم الأحد 13 اغسطس باقامة مباراتين..

برينتفورد مع توتنهام فى السادسة مساءًا

تشيلسى مع ليفربول فى السادسة والنصف مساءًا

وتختتم مباريات الأسبوع الأول بإقامة مباراة مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون فى العاشرة من مساء الاثنين القادم.