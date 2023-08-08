للمرة الثانية.. وكيل أعمال محمد صلاح ينفى تفكيره فى الرحيل عن ليفربول

نفى رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، فكرة رحيل "مو" عن ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى مفاوضات محمد صلاح مع فريق اتحاد جدة السعودي للانتقال لصفوفهم خلال الانتقالات الجارية.

ونشر أحد الحسابات المختصة بتغطية أخبار فريق ليفربول عبر منصة "إكس" تويتر سابقًا، أن محمد صلاح منفتح في الوقت الحالي على الانتقال لبطولة الدوري السعودي في المستقبل، ولكنه يريد الانتظار ورؤية المشروع قبل اتخاذ قراره في الموسم المقبل، مؤكدًا أنه في الوقت الحالي اللاعب ملتزم مع "الريدز" وأغلق باب الانتقالات هذا الصيف.



ورد عباس على هذه التدوينة قائلًا: "لم نتناقش أنا أو محمد في هذا الأمر مع أي شخص".



وسبق أن نفى رامي عباس طرح فكرة رحيل محمد صلاح عن صفوف الفريق، طالع من هنا.