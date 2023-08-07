وكيل محمد صلاح يحسم الجدل حول انتقال "مو" إلى الاتحاد السعودى

علّق رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، على التقارير التي أشارت إلى تلقى "مو" عروضًا من الدوري السعودي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أفادت، خلال الساعات القليلة الماضية، بأن محمد صلاح أصبح على رادار الدوري السعودي في صيف 2024، مُشيرة إلى تلقيه عرضًا من نادي اتحاد جدة.

رامي عباس يرد على شائعات اقتراب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

وقال رامي عباس، عبر حسابه الرسمي والموثق على منصة "إكس"، اليوم الإثنين: "لو كنا نفكر في مغادرة نادي ليفربول لما جددنا العقد في الصيف الماضي".

وأضاف رامي عباس: "محمد صلاح لا يزال ملتزمًا مع الريدز".

يأتي ذلك بعدما أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، في تقرير سابق لها خلال الساعات الماضية، أن نادي اتحاد جدة يرغب في التعاقد مع محمد صلاح، بعد صدمة الخروج من بطولة كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية"، مشيرة إلى وجود مفاوضات بين الطرفين.

ووفقًا للصحيفة السعودية، فإن اتحاد جدة قدّم عرضًا لضم محمد صلاح تبلغ قيمته 180 مليون يورو، وبعقد لمدة موسمين، بالإضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني سيدفعها اتحاد جدة إلى ليفربول لشراء المدة المتبقية في عقد صلاح.

وودّع فريق اتحاد جدة السعودي بطولة كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية"، من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام الهلال السعودي بنتيجة 1- 3.

يأتي ذلك في إطار خطة السعودية لحدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، والترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم.

يذكر أن محمد صلاح خاض 305 مباريات مع ليفربول منذ انضمامه إلى الفريق في عام 2017، قادمًا من روما الإيطالي، حيث سجل 186 هدفًا وصنع 79 تمريرة حاسمة.