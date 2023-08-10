الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر: تعرضنا لإطلاق نار بالغاز المسيل للدموع قبل مباراة الهلال فى السودان

كولر
كولر

قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، إن هناك من يحميه في الملاعب خلال المباريات، مُشيرًا إلى أن الأجواء في بطولة الدوري المصري تكون متوترة.

وأكد كولر في تصريحات لصحيفة «نويه تسوريشر تسايتونج» السويسرية: خلال فترة الإجازة التي حصل عليها عقب نهاية الدوري الممتاز، أن المباريات في دوري أبطال إفريقيا تختلف تمامًا عن الأجواء في مصر".

وأضاف: "في السودان تعرضنا لإطلاق النار بالغاز المسيل للدموع، من قبل مشجعي الخصم في التدريب الختامي، قبل مباراة الهلال سقطت قنبلة دخان من الخارج إلى داخل الملعب".

وأضاف كولر لم نر في البداية ما حدث، ولكن بعد ذلك بدأت أعيننا في الحك، وتعهد اللاعبون الذين كانوا في الفريق لفترة أطول على الفوز، ما حدث ومنعونا من فرك أعيننا، واضطررنا إلى غسل أعيننا بالماء وإيقاف التدريب، ولم أواجه مثل هذا الشيء من قبل.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أنه في تونس، لعبنا في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا ضد نادي الاتحاد المنستيري، كان الملعب مليئًا بالجماهير وكان الصوت مرتفعًا، تمكنا من تسجيل هدف الفوز في وقت متأخر من الوقت الإضافي".

وأوضح مارسيل كولر، على الرغم من أنها كانت مجرد مباراة الذهاب، إلا أن الأجواء اشتعلت في الملعب حينها وطارت الزجاجات البلاستيكية على أرض الملعب وفي اتجاه مقاعد البدلاء.

وواصل حديثه كان ذلك مؤثرًا، لم أكن معتادًا على مثل هذه الأجواء لحسن الحظ كان هناك مضمار بين أرض الملعب والمدرجات، لذا سقطت الزجاجات بعيدًا قليلًا، بالإضافة إلى ذلك لدىّ دائمًا حارس شخصي بجانبي في المباريات.

واختتم مارسيل كولر تصريحاته قائلًا في الدوري يلعب 18 ناديًا، وفي هذا الموسم هناك مدرب واحد فقط لم يتم تغييره مثلي، قام بعض الأندية بتغيير المدرب 3 مرات والأجواء متوترة والضغط على الفوز كبير، وأنا أدرس كل مباراة بعناية أكبر مما كنت أفعله من قبل.

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