لو فاتك التريند| انفصال ميرا ميخائيل ومحمد عطية واكتشاف فرعون الحيتان

تنوعت الأخبار التي تصدرت التريند خلال الساعات الماضية ما بين فنية ورياضية، وفي السياق ترصد “الدستور” أبرز أخبار التريند.

بعد 3 سنين حب.. انفصال ميرا ميخائيل ومحمد عطية يتصدر التريند

تصدر الثنائي ميرا ميخائيل والمطرب محمد عطية، تريند البحث على محرك "جوجل" خلال الساعات الأخيرة بسبب تصريحات لميرا ميخائيل حول علاقتها بمحمد عطية.

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قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو في افتتاحية الدوري الإسباني

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن قائمة فريقه، لمواجهة أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الأولى لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”، موسم 2023-2024.

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"مصر تستطيع".. هشام سلام: "أكابر العلماء أشادوا ببحث أسلاف الحيتان"

كشف الدكتور هشام سلام قائد الفريق البحثي المصري، المكتشف لنوع جديد من أسلاف الحيتان عاش قبل 41 مليون سنة، ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، عن أنه تمت مراجعة الورقة البحثية بدقة شديدة.

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بعد 3 أسابيع من عرضه بالسعودية.. "مستر إكس" يحقق إيرادات 6 ملايين دولار

حقق فيلم "مستر إكس" إيرادات 6 ملايين دولار بعد مرور 3 أسابيع على عرضه في دور العرض بالمملكة العربية السعودية، حيث بدأ عرضه في 20 يوليو.

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"العلمين" تشهد أكبر حدث لسباقات السيارات الأسبوع المقبل

تستعد مدينة العلمين لإقامة أكبر حدث لسباق السيارات على حلبة One Eleven ضمن فعاليات مهرجان "العالم علمين" لعام 2023 الأسبوع المقبل على مدار ثلاثة أيام.

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مي عمر تصور "نعمة الأفوكاتو" استعدادًا لعرضه في رمضان 2024

يصور المخرج محمد سامي هذه الأيام مسلسل “نعمة الأفوكاتو” وهو العمل تشارك في بطولته الفنانة مي عمر، ومن المقررر عرضه في شهر رمضان 2024.

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