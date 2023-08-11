قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو فى افتتاحية الدورى الإسبانى

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن قائمة فريقه، لمواجهة أتلتيك بيلباو، ضمن المنافسات الأولى لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا"، موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، فتُقام غدًا السبت، على ملعب سان ماميس معقل الفريق الباسكي، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا، على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports Premium 1 HD.

قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

أما عن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، فشهدت غياب البلجيكي تيبو كورتوا بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي، إضافة للمصابين الفرنسي فيرلاند ميندي، التركي أردا جولر، وداني سيبايوس، حيث من المنتظر أن يحرس الأوكراني أندريه لونين عرين الفريق الملكي.

ويدعم ريال مدريد لمواجهة بيلباو، الوافدون الجدد فران جارسيا، الإنجليزي جود بيلينجهام، والمهاجم خوسيلو ماتو، إضافة للعائد من الإعارة مع ميلان الإيطالي، براهيم دياز.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين - لوكاس كانيزاريس - فران جونزاليس

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - ناتشو فيرنانديز - ألفارو أودريازولا - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجر

خط الوسط: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس - خوسيلو ماتو - براهيم دياز

ويرغب ريال مدريد في مصالحة جماهيره بعد فقدان لقب الدوري الإسباني الموسم المنقضي لصالح الغريم التقليدي برشلونة.