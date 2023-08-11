الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد 3 سنين حب.. انفصال ميرا ميخائيل ومحمد عطية يتصدر التريند

ميرا ميخائيل ومحمد
ميرا ميخائيل ومحمد عطية

تصدر الثنائي ميرا ميخائيل والمطرب محمد عطية، تريند البحث على محرك "جوجل" خلال الساعات الأخيرة بسبب تصريحات لميرا ميخائيل حول علاقتها بمحمد عطية.

وقال محمد عطية إنه كان في علاقة عاطفية مع الفنانة اللبنانية ميرا ميخائيل دامت 3 سنوات ونصف في برنامج ستار أكاديمي، موضحا أن السبب في إنهائها هو اختلاف الدين، ورغم انتهاء العلاقة إلا أنهم يجمعهم علاقة صداقة قوية.

وأكد المطرب محمد عطية خلال تصريحاته أنهم أصدقاء رغم زواجها وأنها صديقة عزيزة عليه وأن الموضوع انتهى منذ سنوات طويلة، موضحًا أنهما يجمعهما صداقة قوية حتى اليوم.

رد نجمة استار اكاديمي ميرا ميخائيل على تصريحات محمد عطية

وعقب تداول رواد السوشيال ميديا تصرحات الفنان محمد عطية، ظهرت ميرا ميخائيل عبر تطبيق “تيك توك” لتوضح تفاصيل علاقتها بمحمد عطية، قائلة: "يبدو أن محمد عطية قد نسي الكثير من التفاصيل مع مرور الوقت وأنا لا ألومه، وانفصالنا لم يؤثر على الصداقة، لكن انفصالنا لم يكن له علاقة بالدين نهائيًا، بل أسباب ثانية لن أخوض فيها أمام الرأي العام لأنه مضى عليها فترة زمنية طويلة".

وأضافت: "السبب لم يكن دينيًّا أبدًا ولو كان كذلك لما ارتبطنا من الأساس، علاقة الصداقة ما تغيرت بمرور هالوقت. وفي مودة ومعزة بيناتنا".

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