"مصر تستطيع".. هشام سلام: "أكابر العلماء أشادوا ببحث أسلاف الحيتان"

كشف الدكتور هشام سلام قائد الفريق البحثي المصري، المكتشف لنوع جديد من أسلاف الحيتان عاش قبل 41 مليون سنة، ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، عن أنه تمت مراجعة الورقة البحثية بدقة شديدة، قائلا: "راجع البحث بتاعنا 3 من أكابر علماء العالم من أمريكا وبلجيكا وإنجلترا".

وقال خلال لقائه في برنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على قناة «دي إم سي»: «تم نشر البحث العلمي في أكبر مجلة علمية وهي نيتشر»، لافتا إلى أن محرر المجلة يرفض عادة أكثر من 80% من الأبحاث المرسلة، ويختار 20% فقط.

وتابع: "النجاح الآخر والأكبر لنا هو اختيارنا لنشر البحث وإرساله للمحكمين والذين بدورهم ردوا جميعهم بالإيجاب إلا مطالبة بعض المراجعات البسيطة وأجبنا عليها جميعا، ووقت المراجعة لم يكن طويلا".

وواصل: "المحكمون قالوا إن البحث ممتاز، وقالولنا عشان هو اكتشاف ملوكي إحنا هننشره يوم 10 أغسطس الساعة 4 بتوقيت لندن، أي الساعة 6 بتوقيت مصر".

واستطرد سلام: "قبل 13 عاما كانت كل الاكتشافات بأياد أجنبية، ولكن الآن بأيد مصرية أكدنا أن مصر تستطيع فعلا بأيدي أبنائها أن تصنع تاريخا جديدا في علم الحفريات وهو ما لم يكن يعرف عنه الكثير".