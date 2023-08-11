"العلمين" تشهد أكبر حدث لسباقات السيارات الأسبوع المقبل

تستعد مدينة العلمين لإقامة أكبر حدث لسباق السيارات على حلبة One Eleven ضمن فعاليات مهرجان "العالم علمين" لعام 2023 الأسبوع المقبل على مدار ثلاثة أيام.

وتعد هذه الحلبة أحدث حلبات سباقات الكارتينج فى مصر والمعتمدة من نادى السيارات والرحلات المصرى، حيث يتم إعدادها لتكون حلبة سباقات كارتينج إقليمية ودولية معتمدة من الاتحاد الدولى وبالتعاون والشراكة مع الحلبات المعتمدة من النادى فى مصر.

وسوف يتم بدء التشغيل الجزئى الذي من المنتظر أن يستقطب شريحة كبيرة من عشاق سياقات السيارات، من مختلف البلدان ولكل محبي السباقات محليا ودوليا.