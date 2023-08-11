الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"العلمين" تشهد أكبر حدث لسباقات السيارات الأسبوع المقبل

جريدة الدستور

تستعد مدينة العلمين لإقامة أكبر حدث لسباق السيارات على حلبة One Eleven ضمن فعاليات مهرجان "العالم علمين" لعام 2023 الأسبوع المقبل على مدار ثلاثة أيام.

وتعد هذه الحلبة أحدث حلبات سباقات الكارتينج فى مصر والمعتمدة من نادى السيارات والرحلات المصرى، حيث يتم إعدادها لتكون حلبة سباقات كارتينج إقليمية ودولية معتمدة من الاتحاد الدولى وبالتعاون والشراكة مع الحلبات المعتمدة من النادى فى مصر.

وسوف يتم بدء التشغيل الجزئى الذي من المنتظر أن يستقطب شريحة كبيرة من عشاق سياقات السيارات، من مختلف البلدان ولكل محبي السباقات محليا ودوليا.

الأكثر قراءة

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمى تمهيدًا لإغلاقه

"تعاهدتا ألا يفترقا".. مصرع شقيقتين فى حادث سير بالتجمع

الآن.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة

توجيه الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين يتصدر اهتمامات الصحف

وزير المالية: قرار"موديز" يعكس نظرة متوازنة للخطوات الإصلاحية المتخذة خلال الأشهر الماضية

"مطرح مطروح" يحقق إيرادات ضعيفة فى شباك التذاكر ليلة الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع