الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الثانوية العامة.. ميعاد المرحلة الثانية للتنسيق 2023

التنسيق
التنسيق

ينشغل بال طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة هذه الأيام بالتنسيق للتقديم على الكليات، وزاد البحث عبر محرك "جوجل" الشهير عن موعد تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023  للالتحاق بالكليات والمعاهد قبل بدء العام الجامعي الجديد 2023/2024، وذلك عقب انتهاء موعد تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات في تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة 2023.

ميعاد المرحلة الثانية للتنسيق 2023 

وبالتزامن مع زيادة البحث عن ميعاد المرحلة الثانية للتنسيق 2023، نقدمه لكم من خلال هذه السطور:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اليوم الأربعاء الموافق 9 من شهر أغسطس 2023، انتهاء التسجيل بالتنسيق بالمرحلة الأولى بالجامعات للعام 2023، والذي بدأ من يوم السبت الماضي الموافق 5 أغسطس 2023.

أما تنسيق المرحلة الثانية فلم يتم تحديد موعده حتى الآن بشكل دقيق من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم الإعلان عن طريق بيان صحفي، وذلك عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023.

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خطوات التسجيل بموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات عام 2023

-يتم الدخول على موقع تنسيق الجامعات للعام 2023 من خلال الضغط هنـــــا.

-يليه خطوة اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

-ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بطالب بشكل صحيح.

-ويقوم الطالب بكتابة الرقم السري الموجود على استمارة النجاح الخاصة بشهادة الثانوية العامة.

-ويليه خطوة كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة، ثم الضغط على الخطوة الثانية.

-ومن ثم كتابة بيانات الطالب الأساسية والتأكد منها

-ويتم اختيار الرغبات بالترتيب بحسب التوزيع الجغرافي، ثم الضغط على جملة الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملئ الرغبات.

-بعد ملئ الرغبات يتم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى، والضغط على كلمة تسجيل.

-وأخيرًا يتم طباعة الاستمارة، ثم اختيار صيغة Microsoft Print To PDF للحصول عليها مطبوعة.

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة ميعاد المرحلة الثانية وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الالكتروني رقم الجلوس كتابة بيانات الطالب الأساسية حسب التوزيع الجغرافي تسجيل البيانات Microsoft Print To PDF ملئ الرغبات

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