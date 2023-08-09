سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

زاد البحث عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في البنوك المصرية، منذ قرار البنك المركزي المصري برفع قيمة الفائدة على الإيداع والاقتراض بنسبة 1% الأسبوع الماضي، والذي خالف كافة التوقعات بتثبيت الفائدة والذي تزامن مع استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك.



سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في البنوك المصرية

يقدم التقرير سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج السوق المصري للعملة الأجنبية في تحسين الاقتصاد الوطني وإليكم أسعار الصرف بالتفصيل في البنوك المصرية:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغت قيمة العملة الأمريكية في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول بنك الإسكندرية الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سُعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك HSBC وصل الدولار الأمريكي إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة وصل الدولار الأمريكي إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك الاسكان والتعمير وصل الدولار الأمريكي إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني وصل الدولار الأمريكي إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك البركة الاسلامي وصل الدولار الأمريكي إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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